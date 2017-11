(VIDEO) OSTALA JE BEZ GORIVA USRED NOĆI: Beskućnik joj je dao poslednji dinar koji je imao, a tek tad je počela jedna divna priča!

Kejt Meklur ostala je bez benzina tokom vožnje tako da je morala da se zaustavi na međudržavnom putu u Filadelfiji.

Bilo je već oko ponoći i nije znala šta da radi i koga da pozove u pomoć. Nije imala ni novca.

Tada se pojavio beskućnik Džoni Bobit mlađi i kada je video da je u problemu rekao joj je da zaključa kola i da ne izlazi. Otišao je do benzinske pumpe koja je bila udaljena nekoliko blokova i sa poslednjih 20 dolara u džepu kupio joj je kanticu benzina.

Kako tada nije imala novca da mu zahvali, više puta se vraćala na put ne bi li mu dala odeću, hranu i nešto para. Posle nekoliko susreta, odlučila je da pokrene prikupljanje novca za Bobita kako bi se sklonio sa ulice. Novac je počeo da stiže, a cilj im je bio da prikupe oko 10.000 dolara. Međutim, skupili su mnogo više, oko 110.000 dolara.



"Bila sam naivna misleći da će kola izdržati toliki put sa upaljenom lampicom. Nikada pre mi se tako nešto nije dogodilo. Tada sam videla Džonija, on svakog dana sedi pokraj puta. Nije mi ni cent tražio, samo je hteo da bezbedno stignem kući. Kasnije sam mu vratila novac za benzin, dala sam mu jaknu, rukavice, kapu, čarapea, ali sam mislila kako bih mogla još nešto da učinim za njega. Molim vas, pomozite ovom čoveku jer stiže hladnije vreme. Zaista mislim da on to zaslužuje", rekla je Kejt.

Nakon što su tamošnji građani čuli za njega, javilo se nekoliko njegovih bivših kolega iz Hitne pomoći i prijatelja koji su rekli da su znali da je "nestao" već 18 meseci, ali da ga pamte kao čoveka s jako dobrim srcem koji nikome ne bi naudio. Štaviše, sve o čemu je pričao je da želi da radi noćne smene u bolnicama kako bi bio među prvima koji pomažu unesrećenima.

