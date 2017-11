BAJKOVITO SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE: Zabrinuta majka traži od škole da zabrani čitanje Uspavana lepotica

Naime, Sara tvrdi da čuvena bajka šalje pogrešnu poruku deci i da mališani ne treba da je čitaju. Kako kaže, dok je čitala bajku svom šestogodišnjem sinu Benu shvatila je da bajka opravdava postupak ljubljenja žene u snu.



“U 'Uspavanoj lepotici' imamo klasičan primer seksualne radnje bez pristanka druge strane. Da li je to normalno?“, rekla je, aludirajući na scenu u kojoj princ poljupcem budi lepoticu iz dubokog sna.



Ona se brine da će deca poučena ovom pričom smatrati da je sasvim u redu poljubiti ženu dok spava.

“U današnjem društvu, to nije prikladno – moj sin ima tek šest godina, oponaša sve što vidi, a nije dovoljno veliki da tako nešto pretvorim u konstruktivan razgovor. Ne mislim da treba ukinuti ovu bajku. Za stariju decu je savršen povod za diskusiju da li je to u redu ili nije, kako se princeza osećala i slično. Ali govorim o jako maloj deci koja ne treba to da prihvate kao normalno ponašanje“, kaže ona za britanske medije.

