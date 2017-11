TRAMP PRAVI RAKETE Putin: Spremite se za rat

VAŠINGTON/MOSKVA - Amerika, na čijem je čelu predsednik Donald Tramp, priprema teren za pravljenje raketa srednjeg i malog dometa, zabranjenog sporazumom između dve najveće vojne sile još iz vremena Hladnog rata.



U Vašingtonu tvrde da su se za to odlučili zbog toga što navodno Rusija već krši taj sporazum, ali Kremlj, na čijem je čelu Vladimir Putin, sprema odgovor pripremom takozvanih nevidljivih raketa „15Ž59 kurir“, piše Sputnjik.



Oružje kao poruka



Volstrit džornal objavio je da je Pentagon već pripremio 58 miliona dolara za razvoj zabranjenih raketa, a opravdanje je to što su Rusi prekršili sporazum korišćenjem novih raketa srednjeg dometa.

- Ideja iza razvoja sistema jeste da pošaljemo Rusiji poruku da će platiti cenu kršenja sporazuma. Spremamo se da živimo u svetu u kome tog sporazuma nema, ako je već to svet kakav Rusi žele - rekao je neimenovani izvor iz Pentagona za Volstrit džornal.



Putin je, piše Skaj njuz, saopštio da oružana industrija mora da bude spremna za rat.



Sputnjik piše da ruski stručnjaci objašnjavaju da razvijanje raketa ne predstavlja kršenje sporazuma, već da zabranjuje testiranje i primenu.

- U svakom slučaju, da bi se razvile rakete srednjeg dometa, tj. napravio prototip za serijsku proizvodnju, potrebno je mnogo milijardi dolara. Na papiru možete da razvijate šta god hoćete, da spremate dokumentaciju i tako dalje, ali dok se ne dođe do praktičnih rezultata, to jest do prototipa, to se ne smatra kršenjem sporazuma - rekao je za Sputnjik ruski vojni analitičar Viktor Murahovski.

foto: Profimedia



Laka i neprimetna



Ruski vojni analitičari smatraju da bi odgovor Moskve na kršenje sporazuma mogao bi da bude i ponovno stvaranje „nevidljive“ rakete „15Ž59 kurir“. Reč je o jedinstvenom sovjetskom projektu, zamrznutom 1991. „Kurir“ je laka interkontinentalna balistička raketa, njena dužina je 11,2 metra, a težina 15 tona. Skromne dimenzije omogućavaju lako i neprimetno prebacivanje u bilo koju tačku zemlje.



INFORMACIJE Američki list optužio predsednika ŠEF BELE KUĆE RUSIMA OTKRIO NOVE METODE IS

Magazin Veniti fer objavio je članak u kojem tvrdi da je predsednik SAD Donald Tramp rekao ministru spoljnih poslova Rusije Sergeju Lavrovu da teroristi Islamske države rade na tome da laptopove pretvore u bombe, koje bi onda neprimećeno mogle da prolaze obezbeđenje na aerodromima. Kako navode, to su otkrili izraelski agenti ubačeni među teroriste. Veniti fer piše i da su pre Trampove inauguracije oficiri Mosada bili na konferenciji CIA, gde im je rečeno da američke obaveštajne službe veruju da Putin ima uticaj na Trampa i da bi Izrael trebalo da bude oprezan.

Kurir / E.K.

Foto: Profimedia, EPA

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Foto: EPA , Foto: Profimedia