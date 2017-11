(VIDEO) ALBANSKA MAFIJA MASOVNO MAMI OMLADINU PREKO FEJSBUKA: Šalju ih u Britaniju, a putovanje ima jezivu svrhu

Slike mladih ljudi sakrivenih u kamionima postavljene su na Fejsbuk stranicama, uključujući i onu pod nazivom "Albanci u Londonu", i to uz naslov: Na putu ka Britaniji.

Krijumčari ljudi zarađuju novac pomoću tih Fejsbuk stranica i slika koje se na njima objavljuju. Na nekim od slika se nudi izrada lažnih ličnih karti, a druge nude rezervisanje mesta u vozilima krijumčara.

Nedavno je čak i Vlada Albanije nazvala britansku vladu "mekanom" u poređenju sa drugim nacijama, i pozvala ostrvsku državu da što pre pošalje migrante kući.

Albanci u Londonu, foto: Facebook

U međuvremenu, neke albanske porodice su otvoreno priznale slanje svoje dece u Britaniju za boljim životom. Mnoga deca završavaju u hraniteljskim porodicama ili na milost i nemilost kriminalaca, otkriva "Dejli mejl".

Neka deca prisiljena su da rade kao mule za albansku kriminalnu bandu, koju je policija opisala kao najstrašniju koje je Velika Britanija ikada videla.

Slike objavljene na Fejsbuku navodno pokazuju kako mladi Albanci "slave" njihov ilegalni ulazak u Britaniju. Oni se na slikama, na stranicama koje mogu da dosegnu i do 60.000 pratioca, mogu videti kako se smeju, drže boce sa pićem i poziraju sa albanskim zastavama.

Albanci u Londonu, foto: Facebook

Jedna slika prikazuje niz mladih ljudi koji leže u kamionu opremljenim cevima za disanje kako bi došli do svežeg vazduha.

Pod nazivom "Put ka Londonu", ta slika postavljena je na Fejsbuk stranici posvećenoj pružanju podrške mladima da stignu u Veliku Britaniju sa područja Albanije uključujući i selo nazvano Krume, gde je gotovo svaka porodica rekla da imaju barem jednog člana koji je već na Ostrvu.

Druge fotografije pokazuju da je potrebno 8.000 funti da se voze u zadnjem delu kamiona ili 3,000 da se sakriju u šasiji. Jedna slika pokazuje gomilu novca posutog po stolu kao znak uspeha mladih Albanaca kada stignu do Velike Britanije.

foto: Facebook

Mnoge slike su pod nazivom: "Unutar kamiona do Velike Britanije". Mladići na njima često prepliću ruke kako bi prikazali dvoglavog orla sa albanske zastave.

Jedan Fejsbuk post nudi karticu kao dokaz da njen vlasnik poseduje određene kvalifikacije, bez potrebe za završavanjem kursa, za sve Albance koji žive u Engleskoj.

Albanci su prošle godine bili na drugom mestu po broju dece bez pratnje roditelja, koja traže azil u Britaniji, sa više aplikanata nego iz sirijske opozicije. Mnogi su podstaknuti da putuju od strane roditelja, koji ih donekle prate na putu pre nego što plate pomoć trgovcima ljudima da ih prevezu preko Lamanša, kažu zvaničnici.

Albanci u Londonu, foto: Facebook

Većina maloletnika bez pratnje su ekonomski migranti, od koji neki lažno tvrde da su ih roditelji tukli ili tvrde da su žrtve krvne osvete kao bi učinili ozbiljnijim svoje zahteve za azil.

Ali kada se odbiju njihove tvrdnje, mnogi napuštaju socijalni program koji finansira država i prisiljeni su da rade u bandama kako bi otplatili ogromne dugove, do 12.000 funti po putovanju, upozoravaju albanski zvaničnici.

Albanija nije u Evropskoj uniji, ali zato što se prijavljuje za članstvo, njeni građani mogu slobodno da putuju kroz šengenski prostor bez granica. Oni mogu doći do Lamanša bez prikazivanja pasoša. Albanski dečaci prevoze se zajedno sa svojim roditeljima ili bliskim rođacima preko šengenskog područja i ostavljaju se u lukama Francuske, Belgije ili Holandije.

foto: Facebook

Odatle, krijumčari ljudi ih vode u Veliku Britaniju gde im se pruža socijalna zaštita, obično u hraniteljskoj porodici i školuju se.

"Dejli mejl" je posetio selo u severnoj Albaniji gde su stanovnici govorili o slanju svoje dece u inostranstvo radi boljeg života, jer tamo nema budućnosti. Ali Fljamur Dauti, školski direktor u selu Krume, upozorio je da su Fejsbuk stranice pokrenule lažno obećanje.

"Sve je laž. Društveni mediji pomažu u hranjenju mita", kaže on. Postoje slike gde su oni okruženi gotovinom, ali obično je to novac od plaćenih računa u autoperionici i ne pripada njima. Život je veoma težak za one koji idu i biće bolje da ostanu u Albaniji.

Neki stanovnici su kritikovali britanskog ambasadora u Albaniji, Dankana Normana, koji je posetio područje i izjavio da Albance koji žive nezakonito u Velikoj Britaniji treba vratiti kući.

Albanci u Londonu, foto: Facebook

"Ove bande neće uzeti samo novac od porodice, već i decu na ulicama da im budu mule za drogu i vrše krađu u Britaniji", rekao je Dankan. Ketrin Holovej, komesar za policiju i komesar za zločine nedavno je izjavila da ih je brutalnost tih bandi zaprepastila.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, prošle godine, 407-oro albanske dece koja su sama putovala potražila su azil u Velikoj Britaniji. Samo je Avganistan imao veći broj.

Rovena Voda, zamenica ministra unutrašnjih poslova, rekla je da bi Britanija trebalo brzo da deluje kako bi poslala kući mlađe od 18 godina - kako to rade Francuska i Nemačka. Upravo zato što to ne radi, Britaniju čini primamljivom za mlade.

Ona je sugerisala da će novac koji bi Velika Britanija uštedela, jer više neće morati da pruža socijalnu zaštitu, mogla da ulaže u projekte u Albaniji kako bi ohrabrila tinejdžere da ostanu.

Albanska deca bez pratnje koja se prijave vlastima ponekad tvrde da su pobegla od krvne osvete kako bi zatražili azil. Ali gospođa Voda je rekla da je većina tvrdnji netačna. Ona je dodala:

"Postoji i problem sa roditeljima koji šalju decu jer misle da će im biti lakše da dobiu dobiti azil. To je deo strategije. Albanska vlada pokrenula je akciju za napuštenu decu, a u poslednja tri meseca počela je procesuiranje skoro 50 slučajeva roditelja koji su poslali svoju decu u inostranstvo, nekoliko na putu do Velike Britanije. Takođe razvija sistem kontrole granica kako bi pratio sve roditelje ili rođake koji su otišli ​​sa decom da vide da li se ne vraćaju sa njima".

Međutim, gospođa Voda upozorila je da je veliki problem lažna slika o životu u Britaniji od strane onih koji žive tamo.

"Društveni mediji su problem. Ljudi vole da pokažu kako im je tamo super, a nije. Tinejdžerima je dovoljna slika na Fejsbuku da krenu put Londona", rekla je ona.

Kurir.rs/Dejli mejl

Foto: Fejsbuk

Kurir

Autor: Kurir