MOSKVA O INCIDENTU NAD CRNIM MOREM: Digli smo Suhoj na američki špijunski avion jer je jurio ka ruskoj granici

"Dvadeset petog novembra oko 13.00 časova po moskovskom vremenu ruska kontrola neba nad neutralnim vodama Crnog mora zabeležila je kršenje vazdušnog prostora, koje se velikom brzinom približavalo državnoj granici RF. Da bi se sprečilo priližavanje, digao se Su-30 koji je bio dežurni u PVO Južnog vojnog okruga. Kad se približio ,ruski lovac je obišao objekat u vazduhu i vizuelno ga identifikovao kao američki izviđački avion P-8A Posejdon", saopštila je Pres-služba.

#BREAKING Russian fighter jet intercepts US spy plane over Black Seahttps://t.co/U0Dd3B9P7d pic.twitter.com/bR2pUpphgM — TASS (@tassagency_en) November 28, 2017

Čim je video da je primećen, američki pilot je okrenuo avion i udaljio se od ruske granice, dodaje ruska vojska.

Ranije je američka TV mreža CNN javila da je portparolka Pentagona Mišel Baldanza izjaviola da je ruski lovac tako "nebezbedno presreo" američki izviđački avion da je potonji morao oštro da zaokrene, što je izazvalo "snažne turbulencije" koje su mogle da izazovu "ozbiljne povrede kod svih posada umešanih u slučaj".

RUSKI GENERAL: ŠTA ĆE AMERIKANCI NA CRNOM MORU?

Ruski lovac Su-30, koji je presreo izviđački avion američke mornarice Posejdon iznad Crnog mora, postupio je ispravno: Amerikanci nemaju šta da traže na Crnom moru, smatra bivši zamenik glavnog komandanta ruskog vazduhoplovstva general-pukovnik Nikolaj Antoškin i dodaje da je "nebezbedno" samo izraz jer su ruski piloti odlični.

"Amerikanci nemaju šta da traže na Crnom moru. To je unutrašnje more. Tamo ranije, u vreme Sovjetskog Saveza, prema sporazumu niko od stranaca nije imao pravo de leti. A sada lete. ’Posejdon‘ je leteo u obaveštajne svrhe, pa su ga presreli“, naglasio je on.

