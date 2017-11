(VIDEO) HITLERA SU DANI DELILI OD POSEDOVANJA NAJRAZORNIJEG ORUŽJA: Grupa ludo hrabrih specijalaca u poslednjem trenutku uništila je nacistička nuklearna postrojenja!

Atomska bomba je nastala baš za vreme Drugog svetskog rata, i naravno i nacisti su bili oduševljeni njenom moći.

Nil Baskom u knjizi "Zimska tvrđava" otkrio je kako su nacisti planirali da naprave bombu, i kako je taj plan osujećen. 1942. godine održana je konferencija Trećeg rajha o atomskoj fizici. Tada je Gebels zapisao:

"Istraživanje na polju razaranja atoma tako je uznapredovalo da bi njegovi rezultati možda mogli biti iskorišćeni za vođenje ovoga rata. Tu najmanji napori rezultiraju tako golemim destruktivnim učincima da čovek s užasom posmatra budućnost ovoga rata."

foto: Profimedia

Za stvaranje bombe nacistima je najviše bila potrebna teška voda, koja modifikuje brzinu sudaranja atoma i bez koje je taj proces nezamisliv. U vreme Drugog svetskog rata, ona se proizvodila u jednoj hidroelektrani u Norveškoj.

Norveška je bila okupirana i nacisti su zauzeli hidroelektranu. Vlada Norveške iz Londona je shvatila šta oni tamo rade, i donela odluku da povrati vlast nad hidroelektranom.

Norveški komandir Lif Tronstad znao je da se nacističke operacije moraju sabotirati, ali istovremeno nije hteo da uništi postrojenje jer bi onda dosta Norvežana izgubilo posao.

Plan je bio da se pošalju četiri Norvežana, koji će pripremiti teren za birtanske inženjere. Međutim, dosta toga je krenulo naopako. Oprema je oštećena pri iskrcavanju. Zatim, tokom pripreme počinjena je i jedna kardinalna greška koja je praktički osudila na smrt Norvežane ako ih ikad nacisti uhvate. Na bateriji za radio velikim slovima napisano je “Made in England”.



Kada su krenule letelice sa britanskim inženjerima, bilo je nevreme. Zbog toga, jedna se srušila i svi su poginuli, dok se druga jedva vratila u Škotsku. Pri tom, inženjeri koji su uspeli da prežive pali su u ruke nacista. Mislili su da ih čeka boravak u logoru, međutim Hitler je naredio da se svi vojnici uhvaćeni u stranim operacijama na mestu likvidiraju. To se i njima desilo.

Za to vreme, četiri Norvežana je preživljavalo na lišajevima, i non stop su slali poruke Londonu da pošalju još jednu ekipu. To su i učinili. Ovoga puta, poslali su norveške specijalce i rešili da hidiroelektranu dignu u vazduh.

Oni su se uspešno probili do postrojenja, i tamo čudom zatekli samo domara. On ih je odveo do podruma gde se proizvodila teška voda - ali zanimljivo je da je pre eksplozije insistirao da pronađe svoje naočare.

Ipak, i nakon ove uspešne operacije Nemci su nastavili sa proizvodnjom. Amerikanci su sledeće godine ponovo bombardovali hidroelektranu. To je navelo naciste da premeste proizvodnju u Nemačku.

Ali, teška voda nikada nije stigla u Rajh, jer je brod na kojem je prevožena raznet. Sama pomisao na to šta bi se desilo da je Hitler upotrebio bombu i kako bi rat dalje tekao, uliva strah u kosti.

(Kurir.rs/Express.hr)

(Foto: Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir