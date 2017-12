(VIDEO) ONE SE VRTE OKO ŠIPKE, A VAMA ĆE DA SE ZAVRTI OD NJIHOVIH ZARADA: Za noć napune vreće parama, ne mogu ni da ih prebroje!

Na društvenim mrežama pojavio se videokoji upravo svedoči da striptizete za noć ponekad mogu da zarade više nego neko za mesec dana. Nije poznato u kom delu Sedinjenih Američkih Država je nastao video.

Na snimku se vide pune vreće novca, kog je bilo toliko da je devojke po završetku smene, oko pet ujutro, mrzelo i da ga prebrojavaju.

Igrač američkoga fudbala Dvejn Bou jedne večeri u Dalasu za samo dvadesetak minuta, potrošio na striptizete 25.000 dolara. To objašnjava, odakle ponekad kapanu sve te silne hiljade dolara.

Pamti se i slučaj striptizete Tare Mišre, kojoj je policija svojevremeno oduzela preko milion dolara jer naprosto nije mogla da veruje da je reč o novcu zarađenom plesom.

Nju su tada otpužili da je do tog novca došla pomoću sumnjivog posla s drogom, međutim kada to nisu uspeli da dokažu na sudu, država joj je sve vratila, i to sa sve kamatom!

