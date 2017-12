NEMOGUĆE SE DESILO: Ekstremni desničari u Nemačkoj postali još ekstremniji

"AfD sa novim liderstvom je stranka koja je još desnija nego stari AfD", piše Štutgarter nahrihten.

Ovaj dnevnik ukazuje na to da se na svom dvodnevnom kongresu stranka opet bavila borbama ekstremne i manje ekstremne frakcije i izborom predsedništva, i da se gotovo uopšte nije bavila programskim pitanjima, što bi se - u trenutku kada je sve izvesnije da će sastavljanjem nove koalicione vlade između demohrišćana i socijaldemokrata AfD postati vođa opozicije u Bundestagu - moglo očekivati.

Umesto toga se, kako nadalje nastavlja list, vodila borba između ekstremnog i umerenog krila koju je dobilo ekstremno krilo.

"AfD je radikalna stranka i to ostaje i nakon ulaska u Bundestag", smatra HAZ i zaključuje da AfD nije skrenuo udesno jer da je to "politički nemoguće" sa obzirom na to da se stranka već nalazi na krajnoj desnoj granici političkog spektra.

AfD je na septembarskim parlamentarnim izborima osvojio 13,2 odsto glasova i tako postao treća najveća stranka u Bundestagu.

