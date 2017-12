(VIDEO) NOVA ŽRTVA LJUBAVI DŽIHADA: Musliman na jeziv način ubijen zbog zabavljanja sa devojkom druge vere

Napadač je označen kao kao Hindus koji se bori protiv muslimana koje okrivljuje za takozvani "ljubav džihad". On je snimao kako pronalazi žrtvu, da boi je odmah potom napao mačetom

"Ljubav džihad" je izraz koji koriste religiozni fanatici u Indiji kada optužuju muslimane da se venčavaju hinduškim ženama kako bi ih pretvorili u muslimanke.



Žrtva je identifikovana kao Afrazul Kan, a njegov napadač kao Šambu Lal Regar. On je viđen kako tuče žrtvu, udarajući je sekirom pre nego što je stigao do mačete i zadao pokazao potencijalno smrtonosni udarac. On je potom polio žrtvu kerozinom i podigao je.

Tokom napada Regar je rekao kameri da se muslimani "suočavaju sa istom sudbinom" ako izvode ljubavni džihad. Ubistvo se dogodilo u zapadnoj državi Radžastan, koja je u poslednjih nekoliko meseci zabeležila napade na muslimane.



Većina napada je vezana za prevoz krava, koje Hindusi smatraju svetim, takozvanim grupama za zaštitu krava koje šetaju autoputevima za pregled stočnih kamiona.



Šef policije O. P. Galhotra izjavio je novinarima da je osumnjičeni optužen za ubistvo, koje je nazvano "brutalnim zločinom".



Policija je takođe uhapsila 14-godišnjeg nećaka osumnjičenog, za koga kažu da je snimio ubistvo. Prelazak iz vere u veru je postalo zabrinjavajuće pitanje za hinduističke nacionaliste poslednjih godina.



Prošlog meseca, hiljade kopija kontroverzne brošure podeljeno je učenicima na događaju u Rajastanu u kojoj se upozoravaju hindu devojke na "ljubav džihada".



U aprilu je 20-godišnji musliman bio uhapšen u istočnoj državi Džarkhand zbog provoda sa hindu devojkom.



Kurir.rs/Dejli mejl

Foto: Dejli mejl video

Kurir

Autor: Kurir