(VIDEO) JAPANSKI BIZNISMEN NAPRAVIO ŽURKU ŽIVOTA: Pozvao je sve prijatelje, a imao je jeziv razlog za to

Satoru Anzakiju je u oktobru dijagnostifikovan rakom prostate, ali je odlučio da ne koristi hemoterapiju zbog neželjenih efekata.



80-godišnjak je objavio oglas u novinama Nikei, najvećem svetskom finansijskom listu, objašnjavajući svoju odluku da se ne podvrgne završnoj hemioterapiji.



Oko 1.000 gostiju prisustvovalo je proslavi "kraja života" u organizaciji Anzaka, bivšeg predsednika Komatsua, japanskog proizvođača rudarske opreme.



"Zadovoljan sam što mogu da kažem" hvala " ljudima koje sam sreo u životu", rekao je on za japanske medije. "Kako želim da maksimiziram kvalitet života koji mi je preostao, odlučio sam da ne dobijem tretman s obzirom na neželjene efekte".



"Uživao sam u životu puno. Mislio sam da je to što sam tužan u mojoj prirodi". On je dodao da je srećan što može da izrazi zahvalnost sopstvenim rečima.



"Želim da iskoristim vreme koje mi je ostalo j kada je polože i u kovčeg uz misao da mi je život bio zabavan." Jedna prijateljica koja je prisustvovala zabavi rekla je: "Liči na Anzakija da proredi takvu zabavu. On ceni druge ljude odnose više nego bilo šta drugo".

