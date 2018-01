(VIDEO) ZABORAVITE NA LUDE NOVOGODIŠNJE TV EMISIJE: U Japanu je heroj najluđe noći čovek koji jede - sam!

Obično su tada na programu emisije gde se popularni pevači takmiče podeljeni u timove, ili neki oblik zabane emisije sa skečevima. I jedno i drugo se emituje na programi nacionalne televizije NNK.

Ove godine šablom može da naruši emisija nazvana "Jelo usamljenika" u kojoj lik Goto Inogašira putije u zapadni Japan samo da bi - jeo. Sam. Ova emisija predstavlja pokušaj Tokijske televizije da preuzme deo publike od NHK. Tim pre što nacionalni emiter decenijama nije menjao program.

"Jelo usamljenika" se već emituje šest sezona, ali ma koliko to čudno zvučalo u Japanu je pravi hit. To je zemlja u kojoj se očekuje da zaposleni ostane u istoj firmi do penzije, i da redovno učestvuje na ručkovima, pijankama i karaoke zabavama sa svojim nadređenim.

Inogašira razbija taj šablon, nema šefa radi za sebe, nema porodicu i može da uživa u životu sam. Prodavci koje rade za druge firme su više robovi, on to nije i zato je u Japanu heroj malih ljudi.

Dodatno u zemlji koja je opsednuta hranom, pomogao je da se prenebregne sramota ljudi koji obeduju sami.

Emisija se sastoji od dugačkih kadrova koji pokazuju različite menije, kao i samo Inogaširu koji jede sam.

Neki njegovim potezi su izazvali polemiku u javnosti - kao što je stavljanje sosa u hranu pre vremena.

u novogodišnjem specijalu, Inogašira je na poslednjem godišnjem poslovnom putu u oblasti Satoči. Ona je poznata po određenoj vrsti testenine, mada Japanci za Novu godinu tradicionalno jedu vrstu ribe - simbol dugovečnosti.

Serija je poseban hit međi starijim menadžerima koji retko imaju priliku da jedu sami. Sve češće dogodovštine Inogašire prate i mladi. Mnogi već sledećeg dana kopiraju ono što je Inogašira jede u ovoj epizodi.

