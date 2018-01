(VIDEO) STAKLENI PROZOR: Ovo je mesto gde se okeani ljube

Ostrvo je dugačako oko 180, a ne nekim mestima je široko tek 1,6 kilometara. Upravo se na tim najužim mestima najbolje može videti spektakularan prizor: na jednoj strani svetlo plava voda plitkog Karipskog mora, a na drugoj potpuna suprotnost - duboki tamnoplavi Atlantski okean.



Jedna od najboljih pozicija za posmatranje ovog jedinstvenog "susreta" je most Stakleni Prozor, jedna od retkih tačaka sa koje se iz neposredne blizine može videti tamnoplava voda Atlantskog okeana sa jedne strane puta i mirna tirkizno-zelena voda Karipskog mora sa druge - odvojene kamenitim prirodnim mostom, širokim desetak metara.

Stakleni Prozor je izgrađen na prirodnom mostu koji povezuje dva dela Eljutere, i ubrzo posle izgradnje postao je i najposećenija destinacija na ostrvu.

Prirodni kameni most koji povezuje severnu i južnu Eljuteru postoji vekovima, ali su ga česti uragani koji su zahvatali ostrvo 40-ih godine prošlog veka gotovo uništili. Tada je odlučeno da se most ojača betonom, pa je na njemu konačno izgrađen i pravi most - Stakleni Prozor.



Zbog snage Atlantskog okeana sa jedne i Karipskog mora sa druge strane, ovaj most konstantno mora da se obnavlja.



Nakon uragana Flojd, koji je pogodio ostrvo 1999. godine, od mosta gotovo ništa nije ostalo. I pored toga što je popravljen u roku od nekoliko meseci, geografija ostrva se zauvek promenila.

Čak i posle više od jedne decenije od ovog nemilog događaja, radnici svakodnevno popravljaju novonastale pukotine na mostu, da bi već sledećeg dana pronašli nove.

Kurir.rs/Nezavisne.com

Foto: YT printscreen

