(VIDEO) PRUŽAO JE BESKUĆNICIMA SKLONIŠTE OD LEDENE OLUJE: Sada mu prete oduzimanjem kuće, evo šta je pogrešio

Da prekine sa tim ili će kuća biti zaplenjena.



Greg Šiler, iz Elgina, rekao je da je početkom meseca pustio grupu beskućnika da spavaju u njegovom nedovršenom podrumu tokom brutalno hladnih noći, pružajući im hranu, toplo piće i krevet,a omogućio im je i da gledaju filmove.



"Ostao bih cele noći sa njima, obezbedio im hranu i kafu", rekao je on, dodajući da u njegovom boravku nije bila dozvoljena upotreba droga ili alkohola.



Prošle zime, Šiler je ponudio svoju garažu beskućnicima, ali je rekao zabranjeno nakon što je jedan čovek doživeo infarkt. Tada je imao ideju da ih preseli u svoj podrum - a da im omogući aktivnosti kako bi se mogao da sve proglasi "zabavom".



On je verovao to dozvoljeno po gradskim propisima, ali zvaničnici kažu da postoje "propisi za spavanje" za podrume, a Šilerov podrum ih ne.



"Dok cenimo one koji volontiraju da obezbede dodatna sredstva u zajednici, kuća gospodina Šilera ne poštuje propise koji štite od potencijalnih opasnosti kao što su trovanje ugljen monoksidom, neadekvatno svetlo i ventilacija i nedovoljni izlazi u slučaju požara ", izjavio je portparol grada.



Šillr je rekao da, iako planira da prestane sa pomaganjem beskućnicima na ovaj način, radi na pronalaženju drugih opcija za brigu o beskućnicima koje sada dobro poznaje.



Jer kako kaže u suprotnom neko će umreti.

Kurir.rs/Nbcchicago.com

Foto: Imgur.com

Kurir

Autor: Kurir