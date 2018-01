MONSTRUM: Anđeo smrti ubio čak 99 pacijenata

Hegel, kome su nemački mediji dali nadimak „anđeo smrti“, radio je u dve bolnice na severozapadu zemlje. Tužilac veruje da je moguće da je on usmrtio i više od 100 pacijenata

BERLIN - Nils Hegel, medicinski tehničar koji već služi doživotnu robiju zbog ubistva dva pacijenta, optužen je da je usmrtio još 97 osoba!



Hegel, kome su nemački mediji dali nadimak „anđeo smrti“, radio je u dve bolnice na severozapadu zemlje. Tužilac veruje da je moguće da je on usmrtio i više od 100 pacijenata.



Nils Hegel je prvo radio u bolnici u Oldenburgu od 1999. do 2002, a potom se zaposlio u klinici u susednom Delmenhorstu (2003-2005).



Hegel je 2015. osuđen zbog dva ubistva i dva ubistva u pokušaju u Delmenhorst. Tokom suđenja on je tvrdio da je namerno izazvao srčane udare kod oko 90 pacijenata jer mu se dopadao osećaj da može da ih oživi.

- Njegovo priznanje je dovelo do toga da smo izveli seriju toksikoloških analiza na telima desetine pacijenata. To je dovelo do podizanja novih optužnica - rekao je tužilac Martin Koziolek.



Tokom istrage ekshumirana su 134 tela sa 67 grobalja i istraženi su kartoni preko 500 pacijenata.

