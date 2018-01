(VIDEO) JEZIVE POJAVE SLUČAJNO SNIMLJENE: 5 misterioznih bića otkrivenih na Gugl Mapsu

Misteriozne pojave poput vanzemaljaca, anđela i demona ostaju u domenu misterije upravo zato što ne postoji vidljivi dokaz o njihovom postojanju, ali teoretičari zavere tvrde da su kamere Gugla Mapsa zabeležile upravo to.

Ono što se mnogima čini kao senka ili nejasni snimak, lovci na misterije vide kao potvrdu postojanja ovih bića, a na ovom snimku je predstavljeno 5 takvih misteroznih pojava.

1. U Florianopolisu u Brazilu na snimku ulice iz 2013. godine Gugl je zamutio prizor onog što se čini kao običan reklamni izlog. Ipak, približavanje prizora odaje nešto što liči na lik iz noćnih mora koje kao da se probija iz mraka neke druge dimenzije.



Neki veruju da je reč o lutajućoj glavi (Cabeca Satanica) čije široko postavljene oči i zao osmeh seju strah onima koji prolaze sami u mraku.

2. Prizor iz 2015. iz francuskog Nansija otkriva balkon koji izgleda kao da loše obrađen u Fotošopu, u pokušaju da se prikrije jezivo neidentifikovano stvorenje koje se videlo 2011. Na toj slici se nalazio neki oblik deformisanog stvorenja, a mnogi su ga nazvali vanzemaljcem.

Teoretičari zavere tvrde, budući da je fotografija postavljena i apotom i cenzuricana, da je definitivno nije bez razloga.



Naknadno se pojavilo još neobičnih fotografija sličnih prizora, koje su redovno uklanjane.



3. Oko Gugl Mapsa je 2013. godine ppored kanadskog auto-puta ouhvatilo neobičnu senku, da bi se vrlo brzo tamna figura povukla u gustu šumu Britanske Kolumbije duž potoka.



Lovci na Bigfuta od tada tvrde da je to stvorenje on, budući da je to područje poznato po prijavama ljudi koji tvrde da su ga videli, a naročito područja uz pitkku vodu.



Slična je stvar viđena na snimku iz kanadskog Redvudsa 2015. godine

4. Strt vju snimak iz Liverpula u Velikoj Britaniji, iz 2014. godine zabeležio je navodno duha plavokose devojčice koji viri kroz prozor napuštenog sirotišta.

Taj objekat je otvoren 1874. godine ali je 1954. pretvoren u bolnicu za duševno poremećene osobe s kriminalnim prekršajima.



Od 1997. kompleks je napušten ali lokalni meštani tvrde da je to mesto opsednuto. Kako kažu, stalno se čuju neobični zvukovi i vide se i svetla.

5. U Italiji je na Gugl Mapsu prikazana vrlo neobična formacija oblaka. Skeptici su to proglasili najavom Apokalipse, a slična se stvar dogodila u švajcarskom Kvartenu.



Neki tvrde da su to prikazi anđela koji čuvaju Zemlju od demona.

Kurir.rs / Express.hr

Foto: YouTube prtscr / Dark5

Kurir

Autor: Kurir