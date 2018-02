TRAMP STAO U ODBRANU OPTUŽENOG SEKRETARA BELE KUĆE: Dobro je radio svoj posao, zapamtite da je rekao da je nevin!

"On kaže da je nevin. Mislim da to morate da zapamtite. On je veoma snažno juče naglasio da je nevin. Svakako mu želimo svako dobro. Očigledno je težak period za njega, a uradio je veoma dobar posao u Beloj kući. Nadamo se da je pred njim predivna karijera", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, preneo je Rojters.

Si-En-En primećuje da Tramp nije pokazao nikakvo saosećanje prema žena koje je Porter navodno zlostavljao.

Tramp je rekao da je nedavno saznao za te optužbe ističući da je bio iznenađen.

Porter, viši savetnik koji je zadužen za većinu dokumentacije koja se prosleđuje Trampu radi potpisa, objavio je ranije ove nedelje da podnosi ostavku nakon što su ga dve bivše žene optužile za nasilje u porodici.

Dejli Mejl je na svom sajtu ranije preneo da je Kobi Holdernes rekla da ju je Porter davio i udarao dok su bili u braku. Intersept je citirao Porterovu bivšu ženu Dženifer Viloubi, koja tvrdi da je Porter bio nasilan.

Porter je negirao te optužbe.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: Reuters

Kurir

Autor: Kurir