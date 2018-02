(FOTO, VIDEO) OTKRIVENA MRAČNA TAJNA NAJLEPŠE SVETSKE LJUBAVNE PRIČE: Amerikanka zbog koje se britanski kralj odrekao krune počinila je TEŠKU IZDAJU

U knjizi "Zaljubljena Volis" spominje se Herman Rodžers, koga autor biografije naziva najznačajnijim muškarcem u njenom životu. Knjigu je napisao Endru Morton, poznati britanski pisac, koji se proslavio biografijama niza poznatih osoba, a svakako je njegova najpoznatija o princezi Dajani.

Volis je prvi put upoznala Hermana kada je njen prvi brak, s mornaričkim pilotom Vinom Spenserom, počeo da se raspada.

Otputovala je tada u Kinu da bi se lakše razvela. Kada je upoznala Hermana, on je bio u braku sa njenom prijateljicom Ketrin Rodžers.

Zbližila se tada s bivšim biznismenom i oficirom u Drugom svetskom ratu, ali se povukla kada je shvatila da je on u sretnom braku. Iako se nisu upustili u ljubavnu vezu, započeli su dugotrajno prijateljstvo.

Ostali su bliski čak i kada se ona zaljubila u Edvarda VIII, tadašnjeg princa od Velsa. Bili su toliko bliski da je zbog medijskog pritiska i pompe koja je prethodila Edvardovoj abdikaciji provela jedno vreme na jugu Francuske s Hermanom i njegovom suprugom.

Kada se Edvard odrekao prestola 1936, on i Volis su se venčali, a do oltara ju je dopratio upravo Herman. Bilo je to pomalo neobično jer je Volis Hermanu izjavila ljubav samo nekoliko dana uoči venačnja.

Ketrin Rodžers preminula je 1948, ali se Herman ubrzo ponovno verio.

Njegova odabranica bila je Lusi Van, a na njihovoj svadbi Volis joj je navodno rekla: "Bićeš odgovorna ako se bilo šta dogodi Hermanu. On je jedini

čovek koga sam ikad volela".

"Ubrzo zatim vidno je klonula duhom, a njen brak s Edvardom krenuo je silaznom putanjom", tvrdila je njena prijateljica Lejdi Gladvin.

"Postala je bezobrazna, nepristojna i mrska. Sve vreme provodila je u noćnim klubovima, a vojvodu bi slala kući ranije rečima 'Odzuji, komarcu'", rekla je ona.

Kada je oboleo od raka grla, Volis je brigu o njemu prepustila medicinskoj sestri Džuli Čatard Aleksander, koja je bila s njim u trenutku smrti. Volis nije bila kraj njega u najtežim trenucima.

"Jadničak. Znao ju je dozivati 'Volis, Volis, Volis'. Ili 'dušo'. Bilo je patetično i jako tužno, kao jagnje koje doziva svoju mamu", tvrdila je Džuli, navodi se u biografiji.

