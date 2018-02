NAUČNICI UPOZORAVAJU: Polarni medvedi će izumreti za 30 godina, a razlog je pretužan!

Najveći kopneni mesožderi na svetu, polarni medvedi, izumreće u narednih 30 do 40 godina, predviđa jedna studija.

Njihova sudbina je direktno povezana sa klimatskim promenama i gubitkom leda na Arktiku, koji je njihovo glavno lovište.

"Moraju da ulove barem jednu foku svakih pet do deset dana, to je samo za preživljavanje. Ukoliko to ne uspeju, gube na težini, što onda utiče na druge stvari poput njihovog zdravlja, reproduktivnog kapaciteta itd", kaže američki istraživač Džordž Darner.

Klimatske promene, koje su nastale kao posledica ljudskih aktivnosti, znače smanjivanje santi leda i kraći period sezone lova, a sve to znači da medvedi moraju da ulože više energije da bi došli do hrane.

"Ali ako smanjimo taj period, recimo ako se led topi ranije tokom leta, onda izmičemo tlo pod nogama polarnim medvedima, i oni više nemaju platformu za lov na foke", objašnjava Darner.

Novo istraživanje, objavljeno u časopisu Sajens, temelji se na podacima koje su istraživači sakupili posmatrajući snimke sa kamera koje su postavili, a na kojima se vidi kako medvedi provode sezonu lova.

"Vide se medvedi koji prelaze preko zamrznutog mora, vidi se kako pripremaju rupu iz koje bi trebalo da ulove foku, vidi se kako rone kroz tanak led jureći foke ispod vode, i iz perspektive medveda vidi se kako foka odlazi".

Istraživanje je, kako se navodi, takođe pokazalo da medvedi tokom sezone lova, kada bi trebalo da se goje, zapravo gube 10 odsto telesne težine.

"Biće gore, pre nego što bude bolje. Loša je situacija za polarne medvede, što bi moglo da ima uticaja i na nas, ljude", smatra Darner.

U najmanju ruku, upozorava on, neposredno su ugroženi manji medvedi, biće manje mladunaca, što znači i dugoročni status ugrožene vrste za polarne medvede.

