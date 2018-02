(VIDEO) KRVAVO NASLEDSTVO ČARLSA MENSONA: Dok je bio živ, deca ga blatila jer je monstrum, sad se pobiše za bogato nasledstvo!

Čarls Menson najpoznatiji je kao osnivač i vođa zloglasne komune. Porodica Menson, koju je osnovao 60-ih godina prošlog veka u Kaliforniji, posle svog prvog boravka u zatvoru.

Svojim sledbenicima naređivao je da upadaju u kuće bogataša i pljačkaju ih, što se pretvorilo u seriju višestrukih ubistava nevinih žrtava, među kojima je najpoznatija bila mlada glumica Šeron Tejt.

Menson je osuđen na doživotni zatvor i 12 puta mu je odbijena molba za puštanje na uslovnu slobodu.

Kad je 19. novembra prošle godine umro u 83. godini života, činilo se da tek nekoliko ljudi može za njim da žali. Ali, posle nekoliko nedelja počela je da se odvija čudnovata saga.

Prošlo je već tri meseca, a Menson još uvek nije sahranjen, niti je rešeno pitanje njegove imovine.

Razlog je velika borba između nekoliko ljudi za prava nad njegovim posedom i odlukom gde će biti sahranjen.

Najvredniji deo Mensonovog poseda je možda i najstrašniji. Menson je ostavio nekoliko testamenata. U njima je naveo kome ostavlja kontrolu i autorska prava za njegove slike, zatim na prava za objavljivanje tekstova i biografija, kao i kome će se isplaćivati tantijeme za njegovu muziku i pesme.

Naime, Mensonove pesme, koje je pisao dok je još sanjario da će postati muzičar, preradio je i slavni bend 'Bič Bojs'.

Dakle, u pitanju je veliki novac od autorskih prava, a tu je i gotovina koja će se prikupiti od prodaje njegovih ličnih stvari.

Mensonovo bogatstvo samo će se povećavati, naročito jer je u planu da se o njemu snime i filmovi. Stoga njegovi naslednici ne odustaju od dela kolača, ali problem je što je Menson imao decu sa desetinama žena koje su bile članice njegove komune.

Kalifornijsko pravo kaže da se prava preminulog prvo prenose osobi koju je pokojnik imenovao, zatim bračnom partneru, zatim odrasloj deci, pa roditeljima, onda odrasloj braći i konačno - potencijalno - odraslim osobama definisanim kao "sledeći sttepen srodstva. "

Budući da je Menson umro u zatvoru, trebao bi da bude ispunjen tzv. rodni red, a to je da ako 10 dana od smrti nitko od rođaka ne dođe po telo pokojnika, nestaju i njihova prava.

Do fenruara 2018., CNN je izjavio da su se javile četiri osobe koje tvrde da su njegovi naslednici. Jedan je Majkl Bruner, koji tvrdi da on jedini ima prava na njegovo nasledstvo jer da je jedini živi sin.

Mediji tvrde da je on Mensonov treći sin, a njegova majka je bivša članica "Porodice" Meri Bruner. Ako njegovo ime ne zvuči previše poznato, postoji razlog za to, jer je rođenjem dobio ime Valentin Majk Menson. Brunerovi bake i dede su ga odgajali od trenutka kad je imao 18 meseci, a i sam je ranije tvrdio da nije imao veze sa ocem.

Džejson Friman je sin Čarlsa Mensona juniora., odnosno unuk Čarlsa Mensona. Tek 2012. godine je otvoreno počeo da govori o svom srodstvu sa dedom. Friman je podneo veliku dokumentaciju sudovima dokazujući da je zakoniti unuk, a kaže da je deda počeo da razgovara s njim u poslednjim godinama svog života.

CNN kaže da postoji još jedan kandidat za Mansonovo telo i imanje, a to je Metju Robert Lenc, koji se predstavlja i kao Metju Roberts. On je 1988. počeo da traži biološke roditelje. Pronašao je svoju majku, a na kraju mu je rekla ko mu je otac: Menson. Ipak DNK analiza ga je demantovala, ali on se i dalje predstavlja kao Mensonov unuk.

Postoji još jedna osoba koja je bacila oko na imovinu. To je Majkl Čanels koji tvrdi da je bio prijatelj sa Mansonom 30 godina. Zapravo, bili su toliko bliski, pa kaže da je zapravo jedini naslednik jer su zakoniti Mensonovi sinovi bili razbaštinjeni.

LA Tajms kaže da je Čenels bio jedan od prvih koji je podneo zahtev zajedno sa Frimanom. Čenels kaže da će Mansonov testament ispoštovan ako on bude kremiran, a da će razmisliti naknadno šta sa ostalom imovinom.

Je li moguće da postoji još Mensonove dece? Apsolutno, a možda čak i ne znaju da su njegovi potomci. Godine 1981. Menson je razgovarao sa slavnim novinarom Tomom Snajderom. Odgovorio je da čak ni ne zna koliko dece ima, govoreći: "Uh, ne znam. Imam dosta dece, čoveče. Uh, zapravo ponekad čak mislim da si i ti moje dete".

To možda ne bi imalo puno smisla, ali nije i posve iznenađujuće. Deo besplatne ljubavne politike porodice Menson uključivala je trudnoće i bebe, pa je teško reći koliko bi ih mogao imati.

Internešenel Biznis Tajmetvrdi da su trojica muškaraca identifikovana kao Mensonovi sinovi, a najstariji je otac Frimana koji se zvao Čarles Menson Jr. Friman kojije kasnije uzeo ime svog očuha i postao Džej Vajt se ubio jer nije mogao da dođe sebi kad je saznao ko mu je otac.

Srednji sin - Leon "Kendi" Stivens krije se od javnosti. I treći sin koji zahteva imovinu je Majkl Bruner. Kada je došlo vreme da se u Mensonovu smrt i nasledstvo uključe sudovi, ispostavilo se da postoje dva testamenta.

