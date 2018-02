(VIDEO) NAJSMRTONOSNIJA POTRAGA ZA BLAGOM: Misteriozna pesmica krije tragove koji vode do MILIONA! Probajte da je dešifrujete i zaradite!

Iako se početak ove priče možda čini kao početak neke stare izmišljene priče, potraga za skrivenim blagom Foresta Fena vrlo je stvarna, o čemu svedoče četiri porodice čiji su najmiliji stradali u potrazi za ovim blagom.

Džef Marfi, 53-godišnjak iz Ilinoisa, nestao je prošlog juna tokom pešačenja u nacionalnom parku Jelouston. Posle opsežne potrage u kojoj su učestvovali i psi tragači i helikopteri, Džefovo telo je pronađeno na dnu stenovite staze koja se uzdiže iznad reke Jelouston. Iako je istraga isključila samoubistvo, istražioci nisu dali nikakav konkretan uzrok smrti zbog čega se nad jelom ovom pričom nadvio dodatni veo misterije.

Another person died looking for Forrest Fenn's hidden treasure. Here's the @outsidemagazine feature on the hunt https://t.co/wERuN8a9Lr

Blago je svima dostupno

Nove informacija u javnost su puštene tek prošle nedelje kad je jedan građanin tražio informaciju o Marfijevoj smrti u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama. Prema sada objavljenom izvrštaju, Marfi je stradao tokom potrage za Fenovim blagom.

Ovaj ekscentrični milioner, inače trgovac umetninama, pre osam godina je sakrio hrpu zlata, dragulja i drevnih artefakata, procenjenih ukupno na dva miliona dolara, negde u planinskom masivu Roki mauntins, između Santa Fea i kanadske granice. Fen je rekao da je blago sakriveno u pećini na nadmorskoj visini od 1.500 metara i da je ta lokacija toliko lako dostupna da do blaga, kako kaže, može doći i 80-godišnji starac.

#ForrestFenn 's elusive treasure has claimed another life https://t.co/qgdFdJniuv pic.twitter.com/h09tCk1eGh

Četiri žrtve

No, zahtevan teren skriva niz opasnosti pa je tako Džef Marfi četvrta žrtva ove potrage za blagom.

Prema Fenovim rečima, više od 65.000 ljudi upustilo se u potragu pokušavajući da dešifruju pesmicu koja krije ključne tragove, a koju je Fen objavio u svojim memoarima 2010. godine. Kroz 24 stiha pesme navodno je skriveno devet tragova koje treba složiti u pravilan redosled da bi se otrkila prava lokacija blaga.

"The death count is now up to six. Six men have lost their lives searching for a treasure that could or very possibly could not even exist." https://t.co/GneuUWdtZB

Iako mnogi ne veruju da skriveno blago zaista postoji i smatraju da se radi samo o marketinškom triku, Fen kaže da mu je cilj bio da se ljudi dignu s kauča i pokrenu.

"Neko bi mogao da ga nađe sutra, a možda neće biti nađeno još 1000 godina", rekao je.

Tako se ova opasna potraga za blagom nastavlja, a pesmica glasi ovako:

As I have gone alone in there

And with my treasures bold,

I can keep my secret where,

And hint of riches new and old.

Begin it where warm waters halt

And take it in the canyon down,

Not far, but too far to walk.

Put in below the home of Brown.

From there it’s no place for the meek,

The end is drawing ever nigh;

There’ll be no paddle up your creek,

Just heavy loads and water high.

If you’ve been wise and found the blaze,

Look quickly down, your quest to cease

But tarry scant with marvel gaze,

Just take the chest and go in peace.

So why is it that I must go

And leave my trove for all to seek?

The answers I already know

I’ve done it tired, and now I’m weak

So hear me all and listen good,

Your effort will be worth the cold.

If you are brave and in the wood

I give you title to the gold.