(VIDEO) MAJKA JE UŠLA U SOBU I UBILA SINA: Priznala je zločin, onda je došlo do velikog obrta, ali ni tu nije bio kraj!

"Plašila sam se da bi on ubio mene", ispričala je tada.

Priznala je da je sama bacila telo Džejkoba Milisona i zatrpala ga konjskim izmetom. Pošto se kasnije uplašila da će ga tu neko naći, premestila je telo. Policija ga je i pronašla u jednom jarku, među glavama ovaca.

Međutim, kako je žena od 40-50 kila mogla sama tako nešto da uradi. Zvučalo je sumnjivo, a ispostavilo se da zaista i jeste.

Pre nedelju dana policija je zaključila slučaj i objavila da su za ubistvo Džejkoba Milisona krivi su njegova majka, sestra Stefani Džekson i njen suprug Dejvid Džekson. Njih troje su se dogovorili da ubiju mladića kako bi se dokopali ranča vrednog tri miliona dolara.

Cela priča je bila prepuna porodičnih drama, neverovatnih obrta, strašne pohlepe, pretnjama i inkriminišućih Fejsbuk objava. A zajedničko u svemu tome je bilo da je žrtva napada bio Džejkob Milison.



Pitanje je da li bi se ikada otkrilo da je Džejkob uopšte ubijen da njegov prijatelj Rendi Martinez nije došao u policiju i rekao: "Nekoliko dana pre nestanka Milison mi je rekao 'Ako mi se nešto dogodi, kriva je moja porodica'".

Sve je počelo 2009. godine kada je umro Rudi Rudibo, Deborin muž i Džejkobov i Stefanin očuh. U poruci je ranč ostavio svojoj udovici, njenoj deci, ali i detetu iz prvog braka.

I sve je bilo normalno do 15. februara 2015. godine. Milison je s prijateljima otišao u bioskop i nakon toga prestao da se javlja na telefon. Kao da je nestao s lica zemlje. Njegova majka je novinama ispričala da je "čula da je negde otišao s prijateljima iz teretane".

Međutim, prijatelji iz teretane nisu imali pojma gde je Džejkob.

Kada ta priča nije prošla, Debora je pokušala sa sledećim opravdanjem.

"Drogirao se! Uzimao je steroide, kokain i pečurke. Čak sam u njegovoj sobi pronašla knjigu "Kako nestati bez traga?"."

Džejkobovi prijatelji nisu progutali ni to, pa su insistirali da policija detaljno istraži šta se dogodilo s mladićem. I pritisak je konačno upalio jer je 60-ak policajaca u julu 2017. godine pronašlo telo Milisona.

U premetačini kuće naleteli su na još nešto zanimljivo. Pronašli su još jedan testament u kojoj stoji da se celi ranč u nasleđe ostavlja Stefani Džekson. A datum na dokumentu je bio 27. april 2015. godine.

Dve nedelje pre nego što je Milison nestao.

"Da, promenila sam poruku. Zašto? Jer me sin uništavao, psihički i fizički me zlostavljao godinama. Tukao me je, a voleo je da sedi na meni satima. A pogledajte koliki je on, a kolika sam ja. Bojala sam se za svoj život i zato sam ga ubila", rekla je Debora policajcima.

Policija je odmah posumnjala i u tu verziju priče, pa je odlučila da proveri i Stefani Džekson. Za početak, njen Fejsbuk profil.



"Jeste li se ikada probudili i odmah čuli tako dobru vest da vam dođe da izađete na ulicu i vrištite od sreće?", napisala je jednom prilikom.

Dakle, čula je da joj je majka priznala ubistva i vrištala je od sreće. Malo bizarno? Svakako. Policija je otkrila da je Džejkob ranije bio i u sukobu sa Stefaninim mužem.

Ipak, mozaik se potpuno složio kada je policija otkrila da je bračni par na dan Milisonovog nestanka zapravo bio na ranču, a ne u Denveru gde inače živi.

"Mislim da je za sve kriva moja supruga. Od početka sam imao osećaj da je ona ubila brata, a sada sam u to sto posto siguran - prebacio je Dejvid krivicu na svoju ženu. Pao je na poligrafu.



Suđenje za ovaj zločin mnogi u Americi čekaju sa velikim interesovanjem, pitajući se šta će se još otkriti.

