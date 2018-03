(VIDEO) PROCUREO TAJNI SNIMAK: Mlaznjak američke mornarice uhvatio misteriozni objekat iznad Atlantika! Pilot uzviknuo: Koji je ovo k***c!?

Kristofer Melon, savetnik firme "To the Stars Academy of Arts and Science" rekao je da je snimak pokazao da je "vreme da se okanemo svih tabua u vezi sa NLO-om".

Snimak je zabeležio mlazni avion američke mornarice dok je leteo na visini od 7.600 metara. Brzi objekat može se videti kako juri preko ekrana. U jednom trenutku kamera je čak uspela da prati objekat.

Može se čuti pilot kako uzbuđeno viče: "To! Imam ga!", pre nego što se nasmejao. Ali, zatim dodaje: "Koji je ovo k***c!?". Zatim govori oficiru za oružje: "Pogledaj kako ovo leti!".

Sa snimka je skinuta oznaka poverljivosti, ali nije jasno kako je agencija "To the stars" uspela da se dokopa snimka. U decembru prošle godine američke oružane snage potvrdile su da je postojao program istraživanja NLO-a, ali da je finansiranje daljih istraživanja prekinuto još 2012.

Postoje brojni izveštaji o susretima vojnog osoblja sa neobičnim letećim objektima. U nekim slučajevima su primetili letelice koje se spuštaju sa visina od 20 kilometara nadzvučnim brzinama.

Kurir.rs/Miror

Foto: Printscreen Youtube/Paranormal Crucible

Kurir

Autor: Kurir