NOVA PRETNJA ZA SVETSKE OKEANE: Naučnici upozorili na planetarnu krizu!

Australijski naučnici su utvrdili da antarktički račići, koji su glavna hrana morskih sisara, mikroplastiku pretvaraju u svom digestivnom traktu u nanoplastiku, što predstavlja do sada neotkrivenu pretnju životnoj sredini.

Rezultati istraživanja koje je sproveo tim s Univerziteta Grifit predvođen Amandom Doson objavljeni su u časopisu "Nejčr komjunikejšns", prenosi N1.



Tim istraživanjem prvi put je otkrivena sposobnost račića da fizički izazovu promenu mikroplastike koju progutaju. Mikroplastika su komadići plastike manji od pet milimetara koji štete morskom svetu.



Antarktički račići važni su za okolinu jer predstavljaju hranu mnogim morskim sisarima. Naučnici su upozorili da mikroplastika u okeanima predstavlja znatan rizik velikim životinjama poput kitova, morskih pasa i raža koje ih progutaju jedući "zaražene" račiće.



Istraživanje je pokazalo da račići mogu samleti mikročestice polietilena u nanočestice. Profesor Bengtson Naš sa Grifita kaže da istraživanje otkriva "ranije neotkrivenu dinamiku u pretnji koju predstavlja zagađenje plastikom".

On je kazao da to znači da je biološka razgradnja mikroplastike u nanoplastiku verovatno raširena unutar većine ekosistema. Dodao je da se štetni učinak probave mikroplastike mora dodatno proučiti kako bi se obuhvatili potencijalni uticaji nanoplastike na ćelije.



Veliki broj studija u području ekologije mora pokazuje egzistencijalnu pretnju koju predstavljaju milioni tona plastičnog otpada koji završe svake godine u okeanima.



Organizacija Ujedinjenih nacija za okeane nazvala je to "planetarnom krizom" u trenutku dok se procenjuje da će proizvodnja plastike globalno nastaviti da raste.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir