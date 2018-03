NEMAČKA ŠTAMPA: London nema dokaze da je Moskva kriva! Afera Skripalj je loš špijunski film!

Borbeni pokliči, pretnje, ultimatum, proterivanje diplomata: razmena udaraca između Londona i Moskve podseća na loše špijunske filmove iz doba Hladnog rata, piše Noje osnabriker cajtung i konstatuje da je britanska premijerka Tereza Mej požurila da okrivi Kremlj.

"Ali da li premijerka ima dokaze koji bi bili valjani pred sudom? Teško. Da li se iza svega krije mafija, bivši agenti, ili je u pitanju napad po državnom nalogu? SAD, EU i NATO ne smeju da se uvlače u konflikt dok postoje samo sumnjičenja", dodaje se u tekstu.

Presuda bez dokaza ne sme biti u pravnim državama, piše ugledni Zidojče cajtung.

"To važi i za državu kao spoljnopolitičkog aktera: ko kažnjava i preti drugim državama mora za to da ima jake razloge. Trenutno veliki broj država na svetu ne drži do ovog pravila. (…) Velika Britanija barata indicijama, jakim indicijama - ali ne ključnim dokazima. Zato je reakcija ostala relativno uzdržana. Da je stvar dokazana, onda bi Svetsko prvenstvo moralo da se održi bez Britanaca i njihovih saveznika", navodi list.

Bonski General ancajger ne vidi logiku u optuživanju Moskve.

"Kako bi Kremlju koristio brutalni napad na odavno neaktivnog neprijateljskog špijuna i to samo par dana pred Putinove lične predsedničke izbore? Šta bi, sa druge strane, Britanci imali od toga da podmetanjem napada survaju ionako zategnute odnose sa Rusijom u arktičke dubine, kako sada ruski jastrebovi tvrde? Ništa. Nova odvratno hladna iracionalnost ponovo obuzima odnose Istoka i Zapada", piše taj list list.

"Čak i logična objašnjenja nisu zamena za dokaze", piše Štutgarter nahrihten. List navodi da je u toj situaciji premijerka Mej reagovala "primereno" te da su sankcije protiv Rusije za sada "mlake".

"Saveznici Velike Britanije treba da se vode stanjem stvari, a ne atmosferom koja se stvara. To za Nemce i druge Evropljane iz EU i NATO znači: sada su potrebni jasni signali da su privrženi Britaniji, bez obzira na Bregzit", piše list.

Bivši špijun Sergej Skripalj (66) i njegova ćerka Julija (33) pronađeni su bez svesti 4. marta u Solsberiju na jugu Engleske. U teškom stanju su prebačeni u bolnicu. London tvrdi da su otrovani nervnim gasom tipa novičok, koji je proizvođen u Sovjetskom savezu, ali odbija da pošalje Moskvi uzorke nađene u restoranu i pabu koje je Skripalj posetio pre nego što se sušio.

Tereza Mej je u sredu odlučila da protera 23 ruskih diplomata i povuče raniji poziv šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu, a najvila je i da ni ministri ni pripadnici kraljevske porodice neće putovati na Svetsko fudbalsko prvenstvo.

Planirane su dalje mere protiv "neprijateljske državne aktivnosti" koje se odnose na Rusiju.

"Histerična atmosfera", odgovorio je na to ruski ambasador pri UN Vasilij Nebenzja, ponavljajući da nema indicija da se Moskva krije iza napada nervnim otrovom na teritoriji Britanije.

"Ne govorimo jezikom ultimatuma", rekao je on.

