LONDON I SAVEZNICI OPTUŽILI RUSIJU ZA TROVANJE SKRIPALJA: Ovo je napad na suverenitet Britanije!

Velika Britanija, SAD, Nemačka i Francuska su u zajedničkom saopštenju izjavile da je Rusija trovanjem bivšeg dvostrukog špijuna Sergeja Skripalja narušila suverenitet Britanije i da je to bio prvi napad hemijskim agensom od Drugog svetskog rata.

Ove zemlje su optužile Rusiju za napad na bivšeg špijuna Sergeja Skripalja i njegovu ćerku Juliju.

"Mi, lideri Velike Britanije, SAD, Nemačke i Francuske, osuđujemo napad na Sergeja i Juliju Skripalj u britanskom Salsburiju 4. marta 2018. godine. To je napad na suverenitet Velike Britanije i svaka država koja to (nervni agens) koristi krši međunarodno pravo i Konvenciju o hemijskom naoružanju. To preti bezbednosti svih nas", navodi se u zajedničkom saopštenju.

foto: Reuters

Inače, u tom se saopštenju napominje da je korišćenje vojnog nervnog agensa, kakav je, tvrde, razvijala Rusija, prvo ofanzivno korišćenje nervnog agensa u Evropi još od Drugog svetskog rata.

Četiri države zatražile su od Rusije da u potpunosti obelodani program nervnog agensa "novičok" Organizaciji za zabranu hemijskog oružja.

Britanski zvaničnici tvrde da su Skripalj i njegova ćerka otrovani upravo nervnim agensom novičok, koji smatraju "sovjetskim izumom".

foto: EPA

Ambasador Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja, međutim, tvrdi da u Rusiji nikad nisu sprovođeni projekti pod imenom "novičok", a nervni agens koji je korišćen u napadu na Skripalja i njegovu ćerku, kako kaže, možda je proizveden na drugom mestu - na primer u Ujedinjenom Kraljevstvu.

foto: Reuters

Prema njegovim rečima, nervni agens verovatno potiče iz zemalja "koje su dosta radile na takvim supstancama 90-ih godina, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo".



Ambasadorka SAD pri Ujedinjenim nacijama Niki Hejli rekla je da SAD veruju da je Rusija odgovorna za napad nervnim agensom na Sergeja Skripalja i njegovu ćerku Juliju.

"SAD veruju da je Rusija odgovorna za napad na dvoje ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu vojnim nervnim agensom", rekla je Hejlijeva.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: Reuters/EPA

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV VESTI) MINISTRI NISU BOGOM DANI, A NI JA! Brnabićka najavila svoj odlazak i rekla od koga to zavisi!

Kurir

Autor: Kurir