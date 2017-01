(FOTO) AMERIČKI VETERAN NAPADAČ SA FLORIDE: Esteban Santjago (26) ratovao u Iraku, otpušten 2016.

Policija ga je uhapsila. Santiago je rođen u Nju Džersiju, a služio je u nacionalnim gardama Portorika i Aljaske. Godine 2010. i 2011. bio je raspoređen u Iraku i primio je više vojnih priznanja pre nego što je prebačen u neaktivne rezervne snage, objavio je Pentagon, ne iznoseći druge pojedinosti.

Pic from closed Twitter acct (@Esteban00903) of a 26 y/o #EstebanSantiago w ties to both Anchorage and Naples. NEEDS VERIFICATION! pic.twitter.com/aGRi0p10Eb — allengwinn (@allengwinn)

">January 6, 2017

MSNBC televizija objavila je da je njegova tetka rekla da se Santjago vratio iz Iraka "kao druga osoba". FBI je objavio da se zasad kao motiv napada ne isključuje terorizam. Santjago, koji je nosio majicu Ratova zvezda, počeo je nasumično da pucati na ljude koji su čekali svoj prtljag .

Ubio je pet, a ranio osam osoba, dok je još tridesetak osoba prebačeno u lokalne bolnice zbog lakših povreda poput preloma i ogrebotina nastalih u haosu i panici tokom napada.

#BREAKING Broward Commisioner Chip LaMarca: Gunman was pax on Canadian flight w/ checked gun. He claimed bag, went to bathroom, loaded it: pic.twitter.com/aPjDE2wFei — Carlos Suarez (@CarlosWPLG)

">January 6, 2017

"Reč je o besmislenom činu zla", rekao je guverner Floride Rik Skot.

Kako prenose mediji, Santjago je u novembru prošle godine došao u kancelariju FBI-a u Enkoridžu na Aljasci i čudno se ponašao pa su ga predali policiji koja ga je prebacila u mentalnu instituciju na posmatranje. Zvaničnik FBI-a rekao je za Rojters da je Santjago rekao agentima na Aljasci da njegov um kontroliše američka obavještajna agencija koja ga tera da gleda video snimke Islamske države.

I was 99.999% certain before I posted it. https://t.co/ifn51gPmVo — allengwinn (@allengwinn)

">January 6, 2017

Komersar okruga Brovard Čip La Marka naveo je na svom nalogu na Fejsbuku da je napadač stigao na let iz Kanade sa pištoljem u prtljagu.

"Preuzeo je svoju torbu i izvukao pištolj iz prtljaga i otišao u toalet da ga napuni", naveo je La Marka dodajući da je napadač izašao iz toaleta i počeo da puca na putnike koji su preuzimali prtljag.

MORE: At least three dead, several others wounded in shooting at Fort Lauderdale Int'l Airport https://t.co/J54RiABFFl pic.twitter.com/VYzaxUGOMj — CBS News (@CBSNews)

">January 6, 2017

Šerif okruga Baunti Skot Izrael rekao je novinarima na aerodromu, gde je avionski saobraćaj obustavljen, da napadač nije povređen jer policija nije ispalila nijedan metak. On je dodao da je prerano odrediti motiv.

"U ovom trenutku deluje kao da je delovao sam", naveo je Izrael.

