AMERIKA UDARA PRVA: Tilerson ne isključuje VOJNU AKCIJU protiv Severne Koreje

On je na konferenciji za novinare, nakon obilaska granice Južne i Severne Koreje kazao da su "sve opcije na stolu", prenosi AP.Prema njegovim rečima, SAD ne žele vojni sukob, ali ako Severna Koreja nastavi sa akcijama koje ugrožavaju Južnu Koreju ili SAD suočiće se sa "odgovarajućim odgovorom".

"Naravno da to ne želimo. Ako nastave da prete svojim programom naoružanja, do nivoa koji zahteva akciju, i ta opcija je na stolu", rekao je Tilerson.Tilerson je do graničnog prostora dve Koreje, gde se nalazi američka baza, došao helikopterom i fotografisao se.

(Tanjug)

