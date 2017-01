ASANŽ: Do maja možemo da razgovaramo o mom izručenju!

Asanž je prethodno prošle nedelje rekao da će prihvatiti da bude izručen ukoliko Čelsi Mening, bivši američki vojni obaveštajni analitičar koji je promenio pol, bude oslobođen iz zatvora, da bi joj odlazeći predsednik SAD potom smanjio kaznu koja je prvobitno iznosila 35 godina zatvora i doneo odluku da Meningova bude oslobođena u maju ove godine, podseća Rojters.

"Ostajem pri svemu što sam rekao uključujući i ponudu da idem u SAD ukoliko kazna Čelsi Mening bude promenjena. Kazna neće biti promenjena do maja. Do tada možemo da imamo mnogo razgovora", kazao je Asanž u onlajn audio konferenciji za medije.

Rojters navodi da je 45-godišnji Asanž, koji je pobegao u ambasadu Ekvadora kako bi izbegao izručenje u Švedsku zbog optužbi za silovanje, rekao da nema promene oko toga da li će ostati tu gde se sada nalazi. Odlazeći američki predsednik Barak Obama izjavio je povodom svoje odluke da pomiluje Meningovu, osuđenu za špijunažu, da je ona odslužila svoju kaznu.

"Budimo jasni, Čelsi Mening je odslužila tešku zatvorsku kaznu", rekao je Obama na poslednjoj konferenciji za novinare. On je rekao da je ta 35-godišnja kazna bila "neadekvatna" u odnosu na to što su optuženi za slična dela dobili.

"Osećam se veoma zadovoljno što je pravda zadovoljena", rekao je Obama.

