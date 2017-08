SEBASTIJAN KURC: Erdoganovo mešanje u unutrašnje stvari drugih država je nedopustivo

Ministar inostranih poslova Austrije i lider Narodne partije (OVP) Sebastijan Kurc oštro je kritikovao predsednika Turske Redžepda Tajipa Erdogana zbog mešanja u predizbornu kampanju u Nemačkoj.

"Stalno mešanje Erdogana u unutrašnje stvari drugih država, a to se ne dešava samo u Nemačkoj, jasno odbijam", poručio je on u izjavi nemačkom "Velt am Zontag".

Erdogan je pozvao pripadnike turske dijaspore u Nemačkoj da ne glasaju za kancelarku Angelu Merkel na predstojećim izborima u Nemačkoj, zakazanim krajem septembra.

Takođe je poručio da ne treba da glasaju ni za SPD i Zelene jer su navodno protiv Tuske.

Kurc je ocenio da Erdogan pokušava da instrumentalizuje tursku dijasporu, posebno u Nemačkoj i Austriji.

On, prema njegovim rečima, polarizuje i prenosi konflikt iz Turske u EU.

"Ukoliko bi Erdogan, ili njegovi ministri planirali da čine nešto slično u Austriji pred parlamentarne izbore zakazane za 15.oktobar želim da poručim da takvo mešanje nikako ne bi prihvatili", podvukao je Kurc.

