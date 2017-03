BIVŠI FRANCUSKI PREMIJER ŠOKIRAO: Zapad je oteo Kosovo Srbiji!

PARIZ - Kosovo je postalo bitna stavka na francuskim predsedničkim izborima, a bivši francuski premijer Fransoa Fijon je priznao da je Zapad oduzeo Kosovo Srbiji i šokirao tamošnju javnost.



On je to izjavio tokom televizijske debate predsedničkih kandidata, a zanimljivo je da se Kosovom nedavno bavila i kandidatkinja Narodnog fronta Marin le Pen.



Zavođenje reda



Fijon se ove teme dotakao nakon što je upitan o pripajanju Krima Rusiji.

- Mi smo sami crtali granice, menjali ih. Između ostalog, primer je Kosovo. Mi mislimo da ako smo zapadnjaci, sve nam je dozvoljeno - možemo ući u Irak, možemo zavoditi red u bilo kom delu sveta... Postoji osnovni princip: narod ima pravo da sam bira svoju sudbinu. Postoje i granice koje su uspostavljene na način koji je nedopustiv za narod - rekao je Fijon.



Aleksandar Pavić

PREKRETNICA



Kada bi Francuska povukla priznanje, došlo bi do prekretnice, jer bi to uticalo na manje države koje su Kosovo priznale pod pritiskom, rekao je politikolog Aleksandar Pavić za Sputnjik.

- Najvažnije je to što bi Francuska javno obrazložila poništenje priznanja, a njihov stav ne bi mogao da bude ignorisan - rekao je on.