BIVŠI LJUBAVNIK PRINCEZE DAJANE: Lažu da sam Harijev otac!

LONDON - Nekadašnji ljubavnik princeze Dajane Džejms Hjuit prvi put je progovorio o vezi s njom i odbacio kao nemoguće tvrdnje da je on u stvari otac princa Harija.



Ledi Di je još 1995. priznala da je bila u vezi s Hjuitom, oficirom, bivšim igračem pola i učiteljem jahanja, nakon čega su krenule spekulacije o tome da je on u stvari otac princa Harija. Kao najveći dokazi za te tvrdnje pominjani su riđa kosa, koju obojica imaju, kao i navodna fizička sličnost.



Žalim zbog tračeva



Hjuit je gostovao u emisiji „Sandej najt“ australijske TV C7 kada ga je novinarka upitala da li je otac princa Harija.

- Ne, nisam - rekao je on jasno.



http://chats.viber.com/kurir

Na pitanje zašto glasine opstaju decenijama, on je odgovorio:- To prodaje novine. Verujem da je zbog tih priča gore njemu nego meni, jadan momak. Ne žalim što sam bio u vezi s Dajanom, žalim zbog nekih stvari koje su bile posledica veze, ali ne zbog veze. Dajana je bila žena u koju je bilo veoma lako zaljubiti se.Kako je naveo, on i Ledi Di su se zaljubili jedno u drugo 1986, kada je postao njen instruktor jahanja, a Hari je već imao dve godine. Njih dvoje su u tajnoj vezi bili punih pet godina.- Dajana je imala nešto posebno. Uživali smo u šetnjama po plaži i zajedničkom spremanju večere. Uvek smo se opuštali i smejali - kaže Hjuit.

Autor: AP,Reuters