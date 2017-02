BOLESNO! Heteroseksualnom paru sud BRANI da ozvaniči vezu: Mogu samo istopolni partneri!

Rebeka Steinfild i Čarls Kidan pokrenuli su pravnu bitku kada njihov odnos nije bio prepoznat kao "civilno partnerstvo" - što je zakonski status koji koriste pojedini istospolni parovi u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Apelacioni sud je potvrdio raniju odluku Vrhovnog suda da se status civilnog partnerstva može koristiti samo za istospolne veze, čime se taj status negira heteroseksualnim parovima.

February 21, 2017

Par tvrdi da je zakon diskriminirajući u odnosu na nevenčane parove.

"Brak je vrlo značajan izraz ljubavi i predanosti, ali on jednostavno nije za svakoga", rekla je Rebeka.

