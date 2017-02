BRAZILSKE VLASTI POSLALE 9.000 VOJNIKA U RIO DE ŽANEIRO: Huligani prave haos, policija preti državi

To je gotovo polovina vojnika raspoređenih tokom Olimpijskih igara u Riju prošle godine. Odluka je delimični odgovor na zahtev guvernera Rio de Žaneira Fernanda Pezaoa da vojska obezbeđuje tu državu do 5. marta.

Ministar odbrane Raul Jungman rekao je novinarima da su vojnici već na ulicama. "Ovo je iz predostrožnosti", rekao je Jungman i dodao da je bezbednost ove brazilske države čvrsto pod kontrolom i da imaju dovoljne resurse.

"Imamo proteste ovde ali to nije sprečilo policiju da radi", rekao je on. Vojnici treba da pomognu zbog pretnji policijskih štrajkova i nemira anarhista za vreme glasanja lokalne skupštine o merama štednje, u vreme kada počinje proslava Karnevala.

Karneval se ove godine održava od 24. februara do 1. marta. Vojnici bi mogli da ostanu i duže ako bude potrebno, rekao je Jungman. Plate lokalne policije kasne zbog finansijskih problema, i strahuje se da bi mogli da štrajkuju poput policije u susednoj državi Espirito Santo, gde je zbog neizlaska policije na ulice izbio talas nasilja.

Vojna policija igra ključnu ulogu u obezbeđivanju Brazila i nema prava na štrajk. Međutim, u Espirito Santu su protestovali njihovi rođaci koji su ih, kako oni kažu, sprečavali da izađu na patrole.

#BrazilPoliceStrike in Espirito Santo for increment & other facilities turns #violent; 120 killed, #BrazilianArmy called. pic.twitter.com/jxAgKiuamG