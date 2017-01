ZAKERBERG NE IDE U BELU KUĆU: Osnivač Fejsbuka se neće kandidovati za predsednika

On je na pitanje jednog medija da li ima mogućnosti da se kandiduje za predsednika, odgovorio sa kratko “ne”.

Njegovi planovi uključuju dalji razvoj Fejbuka, kao i rad na humanitarnoj inicijativi sa svojom suprugom Priscilom, koja se bavi razvojem potencijala čovenčstva i promocijom jednakosti među ljudima.

Na društvenim mrežama ipak vlada nepoverenje u pogledu njegovog odgovora.

Ipak, Zakerberg je zaposlio jednoh od ključnih ludi Obamine administracije, Dejvida Plafa koji je bio menadžer izborne kampanje. Među zaposlenim je i menadžer kampanje predsednika Džordža Buša.

That Zuckerberg "not running for president" statement is one of worst denials I've seen in highly competitive pack. https://t.co/QfvpMzKQua