ČEŠKI POLITIKOLOG: Ukrajini će NATO dati zastarelo oružje u zamenu za članstvo?

Ukrajina nije vredna nekakvih sumanutih planova koji bi doveli do otvorenog vojnog sukoba Zapada sa Moskvom, smatra profesor Instituta međunarodnih i društvenih odnosa u Pragu Oskar Krejči.

Delegacija NATO-a trenutno se nalazi u Kijevu, a u razgovoru za Sputnjik češki politikolog objašnjava da li to sad znači da je Ukrajina na korak bliže stupanju u Severnoatlantsku alijansu.

Krejči kaže da je neophodno naći političko rešenje za ovo pitanje i dodaje:

„Ne verujem da će Tramp i njegova ekipa započeti proces prijema Ukrajine u NATO. Druga je stvar kakvi će dalji koraci biti preduzimani, konkretno po pitanju trgovine. Naime, i Amerikanci i čitav niz drugih članica NATO-a imaju zalihe oružja koje je zastarelo i kojeg bi se rado otarasili. U tom smislu bi dobro došla nova članica, na primer Ukrajina, gde bi sve to oružje moglo da se ’isporuči‘, čak možda preko posrednika. U svakom slučaju, bilo kakva odluka u vezi sa realizacijom pristupanja Ukrajine NATO-u, obavezno bi sa sobom donela pogoršavanje bezbednosnih prilika u Evropi i direktno bi ugrozila uspostavljanje trajnog mira u Donbasu.“

Na pitanje kako komentariše medijske napise da NATO zapravo nema nameru da se širi i prima Ukrajinu u svoje redove, Krejči podseća da je novi predsednik SAD već označio prioritete spoljne politike tokom svog govora na inauguraciji.

„To će najpre biti borba protiv terorizma, protiv ID, a za to će Americi biti potreban moćan saveznik, odnosno Rusija. Teško da će Tramp sad poželeti da pokvari odnose sa Moskvom, do čega bi svakako došlo ukoliko bi se sa Kijevom zaista započeo proces pristupanja. Mislim da Kijev ne bi trebalo da očekuje od SAD političko rešenje tog pitanja u narednih pet do 10 godina. U svakom slučaju NATO jeste relikt Hladnog rata, a Evropa bi morala da se oslanja na globalnu bezbednosnu arhitekturu. Ulazak Ukrajine u NATO bi bio samo korak nazad i opasan teret za sistem evropske bezbednosti“, smatra Krejči.

Vrhovna rada Ukrajine je ovih dana izglasala zakon kojim se dopušta ulazak stranih vojnih snaga na teritoriju Ukrajine, kako bi mogle da budu održane mnogonacionalne vojne vežbe NATO-a tokom 2017. godine. Poslanik frakcije „Narodni front“ je čak pominjao ukrajinske tenkove na Crvenom trgu u Moskvi.

„Među ukrajinskim poslanicima ima mnogo ekstremista, pravih fanatika. Davati takve izjave, pa to je direktna provokacija i ozbiljna greška. Zar iko u Kijevu zaista smatra da je Zapad spreman da podrži realizaciju sumanutih planova i otvoreni vojni sukob sa Moskvom? Neka mi Ukrajina oprosti, ali ona zaista nije vredna toga“, zaključuje češki politikolog.

(Sputnjik Srbija)

http://chats.viber.com/kurir