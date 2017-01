CRVENI KARTON OD ORBANA: Soroš proglašen za nepoželjnu osobu u Mađarskoj

Amerikanizovani Mađar Džordž Soroš dobio je "crveni karton" od Viktora Orbana. Naime, milijarder jevrejskog porekla, rođen kao Đerđ Švarc, proglašen je za "persona non grata" u rodnoj zemlji, uprkos činjenici da je u Budimpešti neko vreme ”pozdravljan kao oslobodilac”, piše Newsweek.rs.



Rat između mađarskog premijera Viktora Orbana i Džordža Soroša tinja već duže vreme. Silard Nemet, potpredsednik vladajuće partije Fides, polovinom januara najavio je da sve organizacije civilnog društva (ima ih 60) koje primaju novac od čoveka koji "pokušava nezakonito da utiče na politiku u zemlji, moraju biti zbrisane iz Mađarske".





"Mislim da su međunarodni uslovi za to pravi pošto je izabran novi predsednik SAD", zaključio je Nemet.



Orban je danas na ekonomskoj konferenciji u Budimpešti ocenio kako Trampova izjava da "sve zemlje imaju pravo da svoje interese stave na prvo mesto" znači "kraj multilateralizma", odnosno "dozvolu Mađarskoj da i ona to može da učini". U takvu Mađarsku, Soroš se izgleda ne uklapa.





Soroš je tokom kampanje u SAD otvoreno podržavao i finansirao Hilari Klinton. Izjavio je da je "lično ubeđen" da Donald Tramp "neće uspeti u sprovođenju politika koje je najavio", dok je Orban bio jedan od prvih lidera koji su stali iza Trampa, hvaleći posebno njegovu imigracionu politiku. Tokom februara mađarski premijer bi trebalo bi da se sastane sa Trampom u Vašingtonu.Danas je Viktor Orban izjavio i da bi nova alijansa Evropi dala veće samopouzdanje i mogućnost da pregovara sa svim stranama, uključujući i Rusiju. On bi, naime, bio zadovoljan kada bi na predstojeći izborima u Francuskoj pobedio konzervativac Fransoa Fijon jer "podržava njegovu želju za novom vojnom alijansom u Evropi".Orban je precizirao i da Soroš treba da bude "istisnut iz svake evropske zemlje".Američki milijarder smatra da Orban "vređa vrednosti Evropske unije i njenu posvećenost vladavini prava".

