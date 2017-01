DAN ZA ISTORIJU: Sirijska vlada i opozicija prvi put seli za sto da pregovaraju o miru!

">January 23, 2017

Očekuje se da će ova prva runda razgovora trajati 24 sata i da će biti okončana sutra.

Ove prve pregovore pozdravljaju sve strane u ratu, koji traje od 2011. godine, ali su delegacije sirijske vlade i opozicije stigle u Kazahstan sa očito različitim idejama o cilju pregovora.

Pregovori, koje organizuju Turska, Rusija i Iran, održavaju se mesec dana pošto su sirijske snage povratile pobunjeničke oblasti Alepa, odnevši najveću pobedu otkako je počeo rat.

