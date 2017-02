DEVOJČICA TRAŽILA POMOĆ POLICIJE DA REŠI ZADATAK: Potez ovog policajca iz Ohaja oduševio planetu!

Policajac Bi Džej Gruber bio je dežurni kada je putem Fejsbuk stranice Lena Drejper kontaktirala policijsku stanicu.

"Imam problem sa domaćim zadatkom. Možete li mi pomoći?", pitala je Lena. Gruber je potom počeo da priča s njom i počeo da joj pomaže kako da reši zadatak u kojem ima sabiranja, množenja i zagrada.

When a 10-year-old girl messaged her local police for help with math homework, this Ohio cop did not hesitate https://t.co/HgJC0T7fBw pic.twitter.com/LbjIvwfUY4