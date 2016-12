(UŽIVO) OTET LIBIJSKI AVION: Otmičari prete da će se razneti, neki taoci oslobođeni

Vest o otmici je objavio premijer Malte Džozef Muskat. Sputnjik je izvestio da su neki taoci oslobođeni.

Hijacked Libyan plane at Malta airport, 2 hijackers threatening to explode the plane

December 23, 2016

Libijski mediji javljaju da se u avionu nalaze dvojica ljudi koji prete da će razneti letelicu i da su naoružani bombama.

Portala "Times of Malta" objavio je, s druge strane, da je u pitanju samo jedan otmičar, navodno "pristalica Mohameda Gadafija".

Portal navodi da je otmičar obećao da će pustiti putnike ukoliko se ispune njegovi zahtevi ali se ne zna koji su zahtevi.

It has been established that #Afriqiyah flight has 111 passengers on board. 82 males, 28 females, 1 infant.

December 23, 2016

U pitanju je let 8U209 "Afriqujah Airways-a", koji je inače trebalo da leti na domaćoj liniji iz grada Sabe na jugozapadu Libije do Tripolija.

BREAKING: Afriqiyah #8U209 Sebha-Tripoli (A320 5A-ONB) has been hijacked. Now landed in Malta. Did not squawk 7500, via @flightradar24 data.

— Airport Webcams (@AirportWebcams)

December 23, 2016

Máxima tensión en Malta: aterrizó un avión libio secuestrado con 118 pasajeros a bordo. El secuestrador tendría una granada de mano

December 23, 2016



