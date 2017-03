DRAMATIČNA ISPOVEST BIVŠEG TERORISTE Planirali smo napad na London, JEDVA sam pobegao od ekstremizma

Ovaj Britanac je 2003. godine napustio Al-Muhajiroun i osnovao Fondaciju "Quilliam", koja mlade širom sveta edukuje kako da ne nasedaju na ekstremističku ideologiju.

Sa 19 godina postao je član terorističke organizacije, za koju kaže da "tada nije bila nasilna, ali su podržavali džihadiste i imali su kontakte s njima".

"Bio sam radoznao u vezi s islamom, počeo sam da idem u džamiju, ali nisam osećao povezanost s tim ljudima. Jednog petka, posle džuma-namaza, kad sam izašao iz džamije, zatekao sam mladića svojih godina koji je delio letke na kojima je pisalo da je obaveza svakog muslimana da se bori za uspostavljanje islamske države – prisetio se Din, koji je nakon toga počeo da sve dublje zalazi u ekstremizam.

Uskoro je bivao sve uvereniji u ono što mu pripadnici te organizacije govore, a nije trebalo mnogo vremena i da napreduje u hijerarhiji. Dobio je zaduženje da vrši regrutaciju novih članova, pretežno studenata u Londonu. Prema njegovim rečima, bio je vrlo uspešan u tome te je u organizaciju za osam godina, koliko je u njoj proveo, doveo više hiljada članova.

Din je pojasnio da se obično u kampusu na prometno mesto postavi štand s ekstremističkom literaturom i s natpisom koji će privlačiti pažnju prolaznika, tipa "Zapad je zlo".

"Nakon što se neko zainteresuje, počinjali su razgovori, kojima smo procenjivali je li neko dovoljno zainteresovan. Ako jeste, onda bi se dogovarali i novi sastanci, večere, a išlo bi se njima i kući, kako bi se delovalo na celu porodicu", pojasnio je Din.

Organizaciju je napustio nakon što je upoznao bivšeg člana Al-Muhajirouna, koji je bio profesor filozofije i koji mu je otvorio oči i uverio ga da Al-Muhajiroun na pogrešan način tumači islam.

Kako objašnjava, Din je pre tri godine počeo i javno kritikovati organizaciju kojoj je pripadao.

"Oni su tada postali nasilni i proglasili su me izdajnikom islama. Danas pokušavaju da izvrše napad na mene", zaključio je Din.

Kako priča Din, dok je bio član Al-Muhajirouna, podržavali su džihadiste i imali su kontakte s njima.

"U to vreme u Avganistanu je trajao rat i naša organizacija smatrala je da zbog toga i učešća Velike Britanije u tom ratu, vredi napasti određene mete u Londonu. Jednog dana s nama su stupili u kontakt, tačnije s mojim prijateljem koji je bio deo organizacije. Nakon toga mi smo ga upoznali i on je nudio da nas trenira u terorističkim kampovima u Velsu. On je bio preobraćenik na islam i bivši član Specijalne vazdušne službe (SAS) britanske vojske, a njegovo muslimansko ime bilo je Muhamed".

Održali smo tri sastanka, na kojima je planirano postavljanje bombe na metro stanicu Tauer Hil u Londonu. Ipak, on nije dovoljno verovao u našu organizaciju i ubrzo je obustavio operaciju, ali je obećao da će se vratiti. Nakon toga mnogi moji prijatelji otišli su u Avganistan, većina je sad mrtva ili su u zatvoru - ispričao je Din.

