ENGLEZI JE OBOŽAVAJU: Sudija odbrusila rasisti da je pi*** i postala heroina nacije!

">January 10, 2017

Džob Heningan (50) bio je optužen da je vređao jednu tamnoputu ženu s Kariba i njenu decu, a u sudnicu je upao pevajući zastrašujuću pesmu "Sve Jevreje treba ubiti gasom...". Usput je i nacistički salutirao.

Sudija ga je osudila na 18 meseci zatvora, a u presudi je navela da je ženu s Kariba nazvao pi****.

">January 10, 2017

"Znate, gospodine Heningan, i vi ste pomalo pi***", odvratila je sudija i šokirala prisutne. Naravno, nepopravljivi rasist nije izdržao i uzvratio joj je: "Je**** se!"

"I vi takođe", uzvratila mu je sudija engleski hladno.

This lump of lard screamed,'''Go f*** yourself' at Judge Patricia Lynch QC...How would you like this ten-bellied racist tub as a neighbour?

