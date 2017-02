FILMSKA ISPOVEST TUNIŠANSKOG PILOTA: Evo zašto sam ostavio Ben Alija u Saudijskoj Arabiji

Tunišanski pilot Mahmud Čeikruhu, čovek s preko 30 godina radnog iskustva, primio je jedne noći telefonski poziv od predsednika nacionalnog avioprevoznika, kompanije TunisEr. Oni što je usledilo, pamtiće ceo život, piše Newsweek.rs.



“Rekao mi je da se spremim, jer predsednik leti u Džedu”, kazao je Čeikruhu.



Sat vremena kasnije, poleteli su s aerodroma u Al Auini. Na letu su pored šefa države bili i njegova žena, šestogodišnji sin Mohamed, osamnaestogodišnja ćerka Halima i njen verenik Mehdi Ben Gajed, kao i nekoliko pripadnika posluge.





Prethodnog dana, predsednik je dao niz obećanja narodu, uključujući političku slobodu, slobodu govora, i neograničenog pristupa internetu, ali to nije sprečilo nastavak demonstracija nakon nedelja sukoba s bezbednosnim snagama i smrti preko 100 lica.



Nakon što su vesti o predsednikovom letu objavljene u medijima, nastao je niz glasina, za koje Čeikruhu tvrdi da su sve bile pogrešne.“Od samog početka, plan leta je bio jasan. Trebalo je da odemo direktno u Džedu, bez ikakvog presedanja i najbržom mogućom rutom, preko Libije i Egipta.”





Nekoliko stotina metara nad zemljom, atmosfera u avionu je bila napeta. Ben Ali je u kokpit ušao samo jednom, da proveri ima li pilot ovlašćenja za prelet preko Libije i Egipta. “Hteo je samo da proveri da li imamo sve potrebne autorizacije, i ja nisam video nikakav znak tuge na njegovom licu”, priseća se pilot.Za to vreme, Čeikruhu se više brinuo oko napisa koje je čitao na internetu, budući da je predsednikov avion imao pristup mreži. Oko šest po podne, premijer Mohamed Ganuči je objavio da će preuzeti poziciju privremenog predsednika.

“Lilo je kao iz kabla kada smo sleteli u Džedu. Pod tim snažnim pljuskom, sada već bivši predsednik Tunisa dočekan je u paviljonu za zvaničnike kraljevskog aerodroma”, priseća se Čeikruhu. “Pre izlaska iz aviona, Ben Ali je posadi rekao da se odmori i sačeka njegov sledeći poziv”.U to vreme, on je nameravao da se vrati u svoju zemlju. Njegovi savetnici su mu predlagali da svoju porodicu zbrine u Saudijskoj arabiji i sačeka smirivanje situacije u Tunisu pre nego što se tamo vrati. Za to vreme, imovina njegove porodice je uništena, a 33 člana šire familije predsednika i njegove supruge su uhapšena.Nakon Ben Alijevog odlaska, posada aviona je na aerodromu u Džedi pratila vesti preko domaće televizije i shvatila da je povratak u Tunis malo verovatan. Prateći situaciju u otadžbini, posada aviona je organizovala sastanak na kome je odlučeno da se obrate generalnom direktoru TunisEra.

“Pitao sam direktora da li možemo da se vratimo u Tunis. Nakon što se posavetovao s nekim ljudima, dao nam je zeleno svetlo. Ovaj trenutak se pokazao odlučujućim, jer su svojim povratkom u Tunis praktično zapečatili izgnanstvo Ben Alija u Saudijskoj Arabiji.Sve u svemu, predsednički avion u Džedi nije proveo više od dva i po sata. Iako poslednja reč nije bila njegova, poziv koji je Čeikrujhu uputio svojoj aviokompaniji pokazao se, prema mišljenju analitičara, ključnim za budući razvoj događaja.Da bi svoju odluku opravdao, Čeikruhu je Ben Alija uporedio s “kapetanom koji je napustio svoj brod”, za razliku od njega.Nakon povratka u Tunis, avion su pretresli vojnici kako bi potvrdili da je sve u redu i da nijedan pripadnik starog režima nije odlučio da se vrati. Čeikruhu nije bio saslušan. Tek je u kasnijem svedočenju pred vojim subom zvanično ispitan u vezi s događajima koji su se odvili tog ključnog dana.Da li je tada znao da učestvuje u stvaranju istorije?“U takvim situacijama je neophodno doneti brze odluke. To je i učinjeno. Avion koji je pripadao TunisEru morao je da se vrati”, rekao je pilot, dodajući da su on i njegova posada zadovoljni odlukom koju su u vezi s povratkom u svoju zemlju doneli.

