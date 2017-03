(FOTO) FOTOGRAFIJA IZ LONDONA IZAZVALA HAOS NA INTERNETU: Usred terorističkog napada napravio SELFI!

Napadač je najpre automobilom oborio preko 10 ljudi i naneo im teške povrede, a potom se zakucao u ogradu kraj parlamenta i napao policajce nožem.

Službe spašavanja i veliki broj policije su se odmah zaputile na lice mesta, a u tom metežu se našao i jedan mladić čija je reakcija iznenadila mnoge na društvenim mrežama.

Naime, fotografija na Tviteru prikazuje muškarca koji se našao u gužvi dok preko mosta prolazi kolona hitnih službi i policijskih vozila koja je išla na mesto događaja.

Upravo u tom trenutku on je odlučio da napravio selfi. Izvadio je mobilni na selfi štapu i fotografisao se dok iza njega prolazi kolona vozila.

This photo is everything that's wrong with humanity #Westminster #PrayForLondon pic.twitter.com/LkxyMjRHEp