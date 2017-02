(FOTO) KOMPROMITOVAN KLJUČNI SISTEM: Američki dron sa "strogo poverljivom tehnologijom" oboren u Jem

Dron američkog Ratnog vazduhoplovstva, koji je u sebi imao strogo poverljiv sistem geolokacije, oboren je iznad jemenske provincije Marib, koja je pod kontrolom pobunjenika, preneli su lokalni mediji. Dron su oborili Huti koje podržava Iran, potvrdila je agencija SABA bliska pobunjenicima, prenosi Newsweek.rs.

"Vazdušne snage i narodni komiteti uspeli su da obore dron koji je pripadao američko-saudijskim agresorima", naveo je neimenovani izvor iz pobunjeničke vojske.



Lokalni mediji objavili su navodne fotografije oborenog drona u plmenu, kao i fotografije geolokacijskog sistema GILGAMESH koji Udružena komanda specijalnih operacija SAD koristi u Jemenu.

"POVERLJIVA TAJNA KADA JE ZAKLJUČANO", piše na upozorenju na jednom delu olupine, dok se na drugom jasno vidi reč "GILGAMESH".

#Yemen -i Air Defense confirmed the shot down of drone aircraft belonging to Saudi-led aggression over Mareb province sky pic.twitter.com/v1rEko0djD

Prema izveštaju Intercepta iz 2014. godine, SAD koriste složen sistem GILGAMESH za nadgledanje, ali i kao primarni metod lociranja meta na koje dronovi vrše udare u Jemenu, Somaliji, Avganistanu i na drugim bojištima na kojima su angažovane snage Pentagona.

West of Ma'rib city in #Yemen, day ago Houthi Rebels shot down what they claim a #US surveillance Drone. Some were claiming it was Predator. pic.twitter.com/ENeDe6Lpb6