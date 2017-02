(FOTO) TRAGEDIJA U BELGIJI: Voz iskočio iz šina, ima mrtvih!

Jedna osoba je, kako izveštavaju vatrogasci sa lica mesta, mrtva, ali još nije poznat konačan broj povređenih.

Oni takođe izveštavaju da je u vozu bilo oko stotinu ljudi i da je prevrnut najmanje jedan vagon. Na mestu nesreće pozvane su ekipe hitne pomoći.

BREAKING: One dead and at least 20 injured after train derailment in Leuven, Belgium https://t.co/d2JmPJGz2L ^DailyExpress pic.twitter.com/k2Ltju8AxU