(FOTO) (VIDEO) 80.000 BRITANACA NA ULICAMA LONDONA: Terorizam nas neće podeliti, BREGZIT HOĆE!

Po sunčanom vremenu i pod sloganima "Ujedinjeni za Evropu" i "Zaustavite Bregzit", 80.000 ljudi izašlo je na londonske ulice uprkos pojačanim merama bezbednosti, podatak je organizatora.

Uz poruke "Terorizam nas neće podeliti, Bregzit hoće", demonstranti su u Londonu istakli zastave EU, par dana posle napada ispred Parlamenta u kojem su četiri osobe poginule i oko 50 ranjeno.

Okupljeni su održali minut ćutanja za žrtve. Marš je održan na 60. godišnjicu osnivačkog sporazuma EU.

Tens of thousands march in London against looming Brexit - @AFP latest w. pics by @lealolivas https://t.co/CHm9304Roa #UniteForEurope pic.twitter.com/4JlwPE21p0

">25. март 2017.

Na samitu u Rimu, predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker izjavio je danas da je obeležavanje šest decenija Unije "tužan momenat" bez učešća Velike Britanije.

Amazing day at #UniteForEurope march! Thousands on the streets of London celebrating #EU60 and making a clear statement against Brexit ❤️