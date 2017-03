(FOTO,VIDEO) OVO SU NAJBOLJI VOJNI AVIONI 21. VEKA: Samo 5 zemalja ima privilegiju da ih poseduje

Nakon SAD, Rusije, Kine, i druge države razvijaju višenamenske lovce sa najnovijom tehnologijom.

Karakteristike neophodne da bi neki avion pripadao petoj generaciji su slaba uočljivost (stelt), precizno autonomno vođeno oružje, visoke performanse leta, napredne funkcije, visoku integraciju opreme i računarskih sistema i sposobnost umrežavanja sa drugim učesnicima i segmentima „pozornice bojišta“, radi postizanja prednosti u situacionoj svesti.



1. Lovac F-22 „raptor“, prvi borbeni avion pete generacije, zvanično je uveden u operativnu upotrebu u Ratnom vazduhoplovstvu SAD u decembru 2005. godine.

2., drugi američki mlazni lovac pete generacije, zameniće F-16 u Ratnom vazduhoplovstvu SAD.

3. Ruski lovac pete generacije „Suhoj T-50“ prvi probni let imao je 2010. godine, a sada se nalazi u završnoj fazi testiranja. Prema rečima vojnih zvaničnika, 12 aviona će uskoro učestvovati u probnim operacijama, a serijska isporuka počeće nakon 2020. godine.

4. Kina takođe radi na konstrukciji mlaznog lovca pete generacije. „Čendu J-20“ je dvomotorni borbeni avion pete generacije. Prvi let imao je 2011, a očekuje se da će biti operativan u periodu između 2017. i 2019. godine.

5. Još jedan kineski borbeni avion nevidljiv za radare je J-31. Trenutno su u fazi testiranja dva prototipa. Kao i u slučaju J-20, neki stručnjaci smatraju da se ne radi o avionima pete generacije.

6. Laki lovac Iks-2 „Šinšin“, prethodno nazvan ATD-Iks, u fazi je razvoja u Japanu od 2004. godine, nakon što je Amerika odbila da im proda F-22.

