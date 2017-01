(FOTO,VIDEO) ZLA SUDBINA STALJINOVE DECE: Mučio ih, slao u logore i slavio samoubistva

1. Pokušaj samoubistva Jakova



Kad je Staljinova prva žena Ekaterina umrla, on se promenio. Na njenoj sahrani diktator je izgovorio: "S njom umire moj poslednji osećaj topline za ljudski rod". Otuđio se, postao znatno nervozniji i udaljeniji od svog sina Jakova. Ipak, ponovno se oženio za Nadeždu Aliulevau, ali to ga nije nimalo omekšalo. Pio je puno, a svaku napetost u zemlji rešavao je ispadima ludila, nasilja i besa, tako da je njegova druga supruga redovno bežala svojim roditeljima u strahu od batina. Sa sobom bi vodila i svoju decu, ali Ekaterinin sin Jakov bi ostajao s ocem, usamljen u očevom bestu. Život sa Staljinom je bio toliko grozan da je Jakov 1930. sam u stanu pokušao da se ubije pucavši sebi u grudi. Hitno su ga odveli u bolnicu gde su mu lekari spasli život, a Staljin je pozvan da vidi sina. Nakon što je ušao u njegovu sobu samo ga je hladno pogledao i rekao "On ne zna čak ni da puca kako treba".

Stalin with two of his children, Vassili and Svetlana about 1935 a few years after their mother's death. #Stalin pic.twitter.com/9IUsRpnomJ — Антидиктатура (@antidictatura)

">April 17, 2016

2. Samoubistvo druge žene

Bez obzira na to koliko je zlostavljao ili je varao, Nadežda se uvek vraćala kući - sve do jednog dana, dok tuga i jad nisu postali preveliki. Na proslavi u Kremlju gde se slavila 15 godina Oktobarske revolucije, Nadežda je odbila da uzme piće kad su gosti nazdravljali Staljinu.

"Hej, ti! Uzmi piće!", Staljin se izdrao na nju.

"Kako se usuđuješ da mi kažeš "hej ti"", odgovorila mu je i nakon toga odjurila sa zabave. Kod kuće je sastavila pismo u kom je otkrila da je Staljin tiranin koji nije mučio samo građane, već i vlastitu porodicu. Potom se uvukla u svoj krevet i upucala. Staljin je pokušao da prikrije njeno samoubistvo i od javnosti i od dece pa su to tek saznali 10 godina kasnije. U susret pogrebu Staljin je Nadeždu proglasio "neprijateljem države" i nije otišao na sahrani, kao što nikad nije otišao ni na njen grob kasnije.

3. Kad su Jakova uhvatili Nemci, Staljin je uhvatio njegovu ženu

Jakov je oženio Jevrejku Juliju, što Staljin od početka nije odobravao. Nikad je nije zvao Julijom, već iskuljučivo nazivom "Jevrejka" pa je pokušao da prekine taj brak. Ali, s vremenom mu se Julija čudom svidela, što ga nije sprečilo u tome da je pošalje u gulag. Kad je Rusija ušla u Drugi svetski rat, Jakov je poslat na ratište gde je vodio trupe protiv Nemaca, boreći se sve dok ih nisu pregazili pa je bio prisiljen da se preda 1941. godine. Kako bi mučili Staljina, Nemci su mu poslali sliku njegovog zarobljenog sina. S druge strane, Staljin je već pre pisao da je "svatko ko se preda zloćudni dezerter čija će porodica biti uhvaćena", a on nije nameravao svoju porodicu da izuzme iz toga. Tako je Julija poslata u logor, a sledeće dve godine njihova trogodišnja ćerka bila je bez roditelja koji su patili u zatvoreništvu.



4. Poslao prvu ljubav svoje ćerke u logor

Dok se Jakov nalazio u zarobljeništvu, Svetlana se zaljubljivala - na desetoj godišnjici smrti svoje majke, 17-godišnja devojka je upoznala 38-godišnjeg filmadžiju Alekseja Kaplera. On joj je bio prava uteha u inače melanholičnom životu, poklanjajući joj knjige koje joj je otac branio, izvodeći je na ples... Staljin je bio besan zbog toga i potajno je snimao njihove telefonske razgovore, a potom ga je poslao u logor na 10 godina. Kad je Kapler uhvaćen, suočio se s ćerkom optužujući je da se kurva okolo dok ruski muškarci umiru u ratu. Svetlana se branila, tvrdeći da su zaljubljeni, a Staljin je na to ošamario i rekao joj "pogledaj se kakva si, ko bi tebe uopšte hteo, budalo jedna!".

Vasilij je bio, po Svetlaninim rečima, Staljinov princ. On je imao poseban tretman, a kad je Jakov zarobljen, Vasilj je skinut s dužnosti pilota da Staljin ne bi slučajno izgubio i drugog sina. Kako je Vasilij odrastao, tako je počeo da koristi svoje privilegije i status, a postao je poznat po svojim pijanstvima i bahaćenjima. Tako je 1943. poveo nekolicinu svojih prijatelja na ribolov - avionom. Potpuno pijani, ispustili su nekoliko bombi iz aviona u jezero kako bi gledali umrle ribe. Jedna je bomba eksplodirala na pogrešnom mestu, usmrtivši odlikovanog oficira. "Otpusite poručnika Vasilija Staljina smesta" pisao je Staljin nadređenom svoga sina.

6. Staljin je ostavio Jakova da umre u koncentracionom logoru

Kako se rat približavao kraju, Hitler je pokušavao da pregovara sa Staljinom nudeći mu Jakovov život za onaj nemačkog maršala Fridriha Paulusa. Staljin je imao priliku da spasi svog sina, ali je odbio uz riječi "neću menjati maršala za poručnika". Tako ga je ostavio da umre u nemačkom koncentracionom logoru gde su mu jedini prijatelji bili zarobljenici, većinom Poljaci. Situacija je postala još gora kad se pročulo da je Staljin naredio da se ubije 15.000 poljskih oficira, pa su se na Jakovu iskaljivali. Bez imalo nade, Jakov je otišao do ivice logora i bacio se na električnu ogradu. To je bio jedini trenutak u kom je njegov otac bio ponosan na njega, pa je nakon samoubistva pustio njegovu ženu iz zatvora i u svet pustio fotografije događaja uz reči "pravedan kraj za časnog čoveka".

7. Odbio je da upozna Svetlaninog muža

Svetlana se ponovno zaljubila, ovaj put u Grigorija Morozova, kolegu studenta i Jevrejina. Oni su se venčali i Svetlana je rodila sina, ali Staljin je odbio da ikada upozna Grigorija - od trenutka kad je objavila veridbu. S vremenom se njihov brak raspao, a Svetlana se vodila "trećom srećom", pokušavajući ovaj put da usreći svog oca udajom za sina jednog od njegovih najbližih saradnika. Ali, ni tim potezom Staljin nije bio zadovoljan - naprosto je ignorisao njeno postojanje.

Umišljen i bahat kakav je bio, Vasilij je pijančio, tukao svoju ženu i nije se bojao nikoga - osim svog oca. Navodno bi se u njegovoj blizini tresao i jedva govorio. Dok je 1950. bio zaluđen za ruskom hokejaškom ekipu, avion u kom su leteli hokejaši se srušio pa je svih 11 hokejaša i 8 članova posade poginulo. Vasilij je bio prestavljen šta će njegov otac da učini s njim zbog nemilog događaja pa je na brzinu zamenio čitavu ekipu, zabranio sovjetskim medijima da pišu o tome i pravio se da se ništa nije dogodilo. Uspelo mu je - Staljin nikad nije primetio da je u hokejaškoj ekipi puno novih imena i lica.

9. Čim je Staljin umro, Vasilij je završio u zatvoru

Vasilij je bio svestan toga da ga ljudi ne vole pa je dobro znao da će se naći u problemima onog trenutka kad njegov otac umre - i bio je upravu. Staljin je umro 1953., a Vasilij je optužen za zloupotrebu državne imovine. Naime, da bi zadivio jednu devojku, Vasilij je naredio da se na državom vlasništvu izgradi luksuzni privatni kompleks bazena, a sve sa novcem sovjetskog ratnog vazduhoplovstva. Iz zatvora je pušten 1960., a ponovno se našao u njemu nakon što je napravio saobraćajnu nesreću. Nakon puštanja, prognan je u Kazan. Umro je ubrzo nakon toga - sam, omražen i izmučenog tela od dugogodišnjeg alkoholizma.

Svetlana je mrzela svog oca i nazivala ga je "moralnim i duhovnim čudovištem". Napokon je 1967. uspela da pobegne iz zemlje i uputila se u SAD. Ispred okupljene mase u Njujorku izjavila je: "došla sam ovde da govorim ono što mislim, a što nisam mogla dugo vremena u Rusiji". Iako sa sobom nije mogla da povede decu, ponovo bi odlazila da ih vidi ih u SSSR, ali se uvek vraćala u SAD sve dok nije preminula 2011. u 85. godini. Pre smrti je izjavila: "Ovde sam bila najsrećnija u životu".

(Express.hr)

http://chats.viber.com/kurir