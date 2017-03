GORE DRUŠTVENE MREŽE! Britanci šalju SNAŽNU PORUKU teroristima i porodicama UBIJENIH

Koristeći hašhtag #WeAreNotAfraid (Ne bojimo se) izrazili su svoju podrku porodicama stradalih kao i borbi protiv terorizma.

"Nećete nas slomiti, samo ćete nas još više zbližiti", "Molite za London" i "U šoku smo, ali se ne bojimo" samo su neke od poruka.

We will NOT be divided. We are #StrongerTogether and #WeAreNotAfraid

Let us not judge; terrorism is to blame, not religion#PrayForLondon pic.twitter.com/rURfU8QNXL