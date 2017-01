HILARINI LJUDI PRAVE HAOS UOČI INAUGURACIJE: Napali Trampove pristalice i policiju, bačen suzavac!

">January 20, 2017

Demonstranti su se okupili ispred Nacionalnog Pres Kluba, gde se održavao bal Trampovih pristalica, pod nazivom "DeploraBall".

Naziv skupa je, u stvari, igra reči povodom jedne opaske Hilari Klinton tokom predsedničke kampanje, kada je Trampove pristalice nazvala "šakom jada" ("basket of deplorables").

Demonstranti su glasno negodovali svaki put kada bi neko, u odelu, sakou ili haljini, ušao ili izašao sa bala. Gađali su jednog čoveka koji je mahao zastavicom u znak podrške Trampu i najurili ga do obližnjeg Varner Teatra.

Anti-Trump Protesters Pepper Sprayed on Eve of Inauguration Outside 'DeploraBall' in DC - https://t.co/IrYv5g01BU https://t.co/MTWvVFSM6R